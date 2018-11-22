Происшествия

сегодня, 13:28

Грузовик и «Вольво» не поделили дорогу

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#авария #ДТП
4
Грузовик и «Вольво» не поделили дорогу

На трассе в Ельце произошло ДТП.

Сегодня днем на улице Костенко в Ельце столкнулись самосвал и легковой автомобиль «Вольво». Очевидцы сообщают о ДТП в соцсетях. Авария случилась на участке трассы М4, который проходит через город.

Машины столкнулись в районе автозаправки. В результате аварии иномарка получила значительные повреждения: машина попала под кузов самосвал.
1 1510
#авария #ДТП
4

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