В Липецкой области до +27

В ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области ожидается характерная для июля погода, местами пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, 6 и 7 июля в отдельных районах возможны грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла.

День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.