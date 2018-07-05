Погода в Липецке

28 минут назад

В Липецкой области до +27

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#жара
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В Липецкой области до +27

В ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона на территории Липецкой области ожидается характерная для июля погода, местами пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, 6 и 7 июля в отдельных районах возможны грозы. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла. 

День 6 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.

258
#жара
1

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