Общество

18 минут назад

На прилавках нашли древние дрожжи и шоколад

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#просрочка #магазин #штраф
На прилавках нашли древние дрожжи и шоколад

Магазин посетила проверка.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокурора Долгоруковского района в адрес владельцев магазина в селе Вязовое. Ранее проверяющие нашли на прилавках просроченные товары.

Как установил суд, прокуроры в конце мая пришли с проверкой в магазин на улице Молодежная. Там люди в погонах нашли просроченные товары, выложенные на прилавки. Внимание прокуроров привлекли пропавшие дрожжи, майонез, сухари для салатов и супов, шоколадный батончик и грибной бульон. У всех этих продуктов истек срок годности, их должны были снять с реализации.

Суд посчитал, что действия руководства магазина могли привести к массовому отравлению, причинению тяжкого вреда здоровья, а также — к смерти потребителей. Владелице торговой точки выписан штраф в 30 000 рублей. Свою ответственность она признала.
111
#просрочка #магазин #штраф

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