На прилавках нашли древние дрожжи и шоколад

Магазин посетила проверка.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокурора Долгоруковского района в адрес владельцев магазина в селе Вязовое. Ранее проверяющие нашли на прилавках просроченные товары.



Как установил суд, прокуроры в конце мая пришли с проверкой в магазин на улице Молодежная. Там люди в погонах нашли просроченные товары, выложенные на прилавки. Внимание прокуроров привлекли пропавшие дрожжи, майонез, сухари для салатов и супов, шоколадный батончик и грибной бульон. У всех этих продуктов истек срок годности, их должны были снять с реализации.



Суд посчитал, что действия руководства магазина могли привести к массовому отравлению, причинению тяжкого вреда здоровья, а также — к смерти потребителей. Владелице торговой точки выписан штраф в 30 000 рублей. Свою ответственность она признала.