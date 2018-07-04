Табло тут больше не горит…

Банку «Советский» не помог даже Жерар Депардье.

Банк «Советский» умер. Банк России сообщил об отзыве у него лицензии.Банк «Советский» государство спасало три года (он стал первым банком без лицензии из числа тех, что попали под санацию Центробанка). Регулятор объяснил, что такое решение принято «в связи со значением всех нормативов достаточности средств (капитала) кредитной организации <...> ниже 2%». Согласно данным отчетности банка на 1 июня, отрицательный капитал у «Советского» составлял 39 млрд рублей, а объем активов - всего 9 млрд рублей. Банку, который тонул три года подряд, не помог даже Жерар Депардье, облик которого в пиар-компании «Советского» должен был привлечь клиентов-физлиц.В Липецке операционный офис банка «Советский» был, как и положено, на улице Советской. Здесь, кстати, всегда был лучший для населения обменный валютный курс, чем у других банков. Однако сегодня офис был пуст. А его клиентов при входе в открытый, но уже неработающий банк, встречает объявление о том, что все претензии принимаются… в Москве и Санкт-Петербурге!Что же будет со вкладами липчан? Центробанк решил поступить нетривиально: он передал вклады россиян в «Советском» другому банку на конкурсной основе. Конкурс должно провести Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банк, который получит обязательства «Советского», определится к 17 июля. Урегулирование обязательств предполагает их полное погашение перед кредиторами первой (вкладчиками-физлицами) и второй (выходные пособия, зарплаты и т.д.) очередей.