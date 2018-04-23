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В Липецкой области у трассы М-4 обнаружены 220 кубометров мусора

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#мусор
В Липецкой области у трассы М-4 обнаружены 220 кубометров мусора

Прокуратура Задонского района проверила соблюдение хозяйствующими субъектами федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, установлено, что в полосе отвода автомобильной дороги М-4 "Дон", на площади не менее 230 кв.м имеется несанкционированная свалка строительных отходов объемом около 220 куб. м.

Свалка образовалась по вине ООО "Автостоп", обустраивавшего принадлежащеую ему автостоянку.

По результатам проверки прокурор в судебном порядке потребовал обязать юридическое лицо организовать сбор и вывоз отходов в специально отведенное для этого место.

Решением Задонского районного суда от 19.04.2018 требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время земельный участок в установленном порядке очищен от отходов производства и потребления.

1 965
#мусор

Комментарии (1)

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Василий

24 минуты назад
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