На проспекте 60 лет СССР ребенок выскочил под колеса автомобиля

На попутной машине его отправили в больницу.

Сегодня днем на второстепенной дороге между домами №№10,12 по проспекту 60 лет СССР в Липецке под колеса автомобиля "Киа" попал ребенок.



По словам водителя, на дорогу мальчик выскочил из-за припаркованной машины. Водитель нажал на тормоз, но машина не успела остановиться.



Ребенок получил травмы, на попутном автомобиле его отправили в больницу.





