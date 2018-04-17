Происшествия
сегодня, 15:42
На проспекте 60 лет СССР ребенок выскочил под колеса автомобиля
На попутной машине его отправили в больницу.
Сегодня днем на второстепенной дороге между домами №№10,12 по проспекту 60 лет СССР в Липецке под колеса автомобиля "Киа" попал ребенок.
По словам водителя, на дорогу мальчик выскочил из-за припаркованной машины. Водитель нажал на тормоз, но машина не успела остановиться.
Ребенок получил травмы, на попутном автомобиле его отправили в больницу.
По словам водителя, на дорогу мальчик выскочил из-за припаркованной машины. Водитель нажал на тормоз, но машина не успела остановиться.
Ребенок получил травмы, на попутном автомобиле его отправили в больницу.
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