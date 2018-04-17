Происшествия

сегодня, 15:42

На проспекте 60 лет СССР ребенок выскочил под колеса автомобиля

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#авария #ДТП
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На проспекте 60 лет СССР ребенок выскочил под колеса автомобиля

На попутной машине его отправили в больницу.

Сегодня днем на второстепенной дороге между домами №№10,12 по проспекту 60 лет СССР в Липецке под колеса автомобиля "Киа" попал ребенок.

По словам водителя, на дорогу мальчик выскочил из-за припаркованной машины. Водитель нажал на тормоз, но машина не успела остановиться. 

Ребенок получил травмы, на попутном автомобиле его отправили в больницу.


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5 2617
#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Житель

27 минут назад
Ну так то даже на скорости 10 км\ч если прям перед носом выскочит, можно не успеть остановится. По этому детям надо с малолетства вдалбливать что дорога это не место для игр (и дворовая в том числе). Что на дороге нужно смотреть по сторонам и не бегать.
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ххх5

28 минут назад
Ну что за дураки??? Глаза вылупят и бегут как угорелые.
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Выпороть

55 минут назад
Засранца!
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гостья

сегодня, 16:01
Нонка, видимо работают....конечно, если ваши привязаны к вашей ноге цепью и вы можете позволить себе сидеть дома, то многие работают...а вот водители должны вообще то знать, что бывают дороги в жилых зонах...
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Нонка

сегодня, 15:52
А где ж цуко родители!
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