РФС и столичный «Арарат» создают опасный прецедент в российском футболе

Скандал в матче с липецким "Металлургом" может стать миной замедленного действия.

В кулуарах второго дивизиона разгорается скандал: столичный «Арарат» сегодня победил на своем поле липецкий «Металлург» - 3:0, но при этом на поле с капитанской повязкой его вывел полузащитник Иракли Квеквескери, который в предыдущих матчах заработал четыре желтые карточки – как раз после этого количества футболист обязан пропустить следующую игру.

Но Квеквескири игр не пропускал. Более того, сегодня он получил пятый «горчичник» и при этом ни разу в сезоне не был подвергнут дисквалификации!

В соответствие с дисциплинарным кодексом ФИФА «Металлург» вправе рассчитывать, что результат матча отменят и «Арарату» за участие в матче дисквалифицированного игрока засчитают техническое поражение.

Москвичи приводят свои контраргументы: мол Квеквескири должен был пропустить матч с пензенским «Зенитом» на прошлой неделе, но та игра не состоялась из-за снятия «зенитчиков» с соревнований.

Но как быть со статьей 19 Кодекса ФИФА?! Ведь она гласит «Если продолжительность дисквалификации должна быть выражена в количестве матчей, то засчитываются только реально сыгранные матчи».

Представители «Арарата» в социальных сетях уже начали компанию в защиту своей позиции. И в доказательство представили письмо за подписью председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорянца, написанное в ответ на запрос генерального директора ФК «Арарат» Погоса Галстяна.

Вот что, в частности, пишет г-н Григорянц г-ну Галстяну: «В соответствие с частью 5 статьи 17 Дисциплинарного регламента РФС в случае, если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч не доигран до конца, отменён или если команде будет окончательно засчитано техническое поражение, дисквалификация считается реализованной, если команда, в состав которой входит дисквалифицированный игрок, не несёт ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до конца, отменён или было зачтено техническое поражение».

Далее Григорянц делает вывод: «ФК «Арарат» не несет ответственности за то, что ФК «Зенит» г. Пенза прекратил участие в… первенстве России.… В этой связи дисквалификация игрока ФК «Арарат» КвеквескериИ. Будет считаться реализованной в несыгранном матче с командой ФК «Зенит» г. Пенза».







Проще говоря, КДК РФС дал добро на участие капитана «Арарата» в сегодняшнем матче с «Металлургом», и шансы липчан на пересмотр результата стремятся к нулю.

«Арарат» - один из самых богатых клубов второго дивизиона. Не хочется думать, что это обстоятельство могло повлиять на решение, и что «столичным армянам» сознательно помогли найти лазейку в регламенте. Ведь есть же, наконец, Кодекс ФИФА – документ более значимый, чем регламент РФС.

Случаи, когда команда снимаются с соревнований в российском футболе, увы, нередки. Ситуаций, когда на игроков накладывают дисквалификацию за желтые и красные карточки – не счесть. И раньше они пересекались друг с другом. Но сложно припомнить случай, когда не сыгранный или перенесенный матч по факту засчитывался футболисты в качестве пропущенного из-за дисциплинарного наказания.

В этом случае ФК «Арарат» и РФС создают опасный прецедент в российском футболе. Ведь теперь многие команды в той же группе «Центр», зная, что по календарю им предстоит игра с тем же пензенским «Зенитом», которой по факту не будет, могут попросить своих игроков накануне добрать необходимое количество желтых карточек – так, чтобы дисквалификация пришлась «де факто» не существующую только на бумаге игру с «зенитчиками». То есть игроки-грубияны просто «обнулятся» и на самом деле никакой дисквалификации отбывать не будут. Как в случае с Квеквескери.

А как же быть с одним из основных юридических принципов неотвратимости наказания? Ведь нет сомнений, что лазейкой начнут активно пользоваться – и не только в нынешнем сезоне, но и позже в случае снятия с соревнований других команд (от этого никто не застрахован!). И в чем тогда смысл дисквалификаций за перебор желтых карточек, если есть способ их сравнительно легко обойти. Ведь это мина замедленного действия.