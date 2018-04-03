В каждой пятой школе области создана безбарьерная среда

В Липецкой области учатся 3862 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В Липецкой области около 7 тысяч педагогов (78%) обучены специальным навыкам работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В каждой 5-й школе области создана безбарьерная среда, 97% детей-инвалидов получают качественное общее образование.



Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, в прошлом году условия для обучения детей-инвалидов и получения ими дополнительных образовательных услуг созданы в 23 образовательных организациях, это - 16 детских садов, 3 школы-интерната, 2 учреждения дополнительного образования детей, 2 профессиональные образовательные организации. На данные цели было предусмотрено 41,8 миллиона рублей, из них 27 миллионов рублей - средств областного и муниципальных бюджетов и 14,8 миллиона рублей - средств федерального бюджета. С целью создания специальных образовательных условий для обучения детей с расстройством аутистического спектра в области начата работа по созданию и внедрению модели «Ресурсный класс». В 2018-2019 учебном году планируется реализация данной модели на базе 2-х общеобразовательных организаций Липецка.



В прошлом году Липецкая область приступила к реализации федерального проекта по созданию во всех организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, системы мониторинга здоровья обучающихся. Разработана региональная модель здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях, в 13 школах созданы кабинеты здоровья, действует региональный Центр-оператор системы мониторинга здоровья обучающихся.



В настоящее время в общеобразовательных организация области обучается 3862 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что составляет 3,3 % от общего числа обучающихся (из них детей-инвалидов – 2269), из них 2165 детей с ОВЗ учатся в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (56% от общего количества детей с ОВЗ); 1697 детей с ОВЗ обучаются в обычных муниципальных школах (44% от общего количества детей с ОВЗ), из них 920 детей (54,2 %) учатся инклюзивно в классах с детьми, не имеющими нарушений в развитии; 333 ребенка (19,6 %) – в специальных (коррекционных) классах; 444 ребенка (26,2 %) – индивидуально на дому.