На детский отдых родителям компенсируют 6917 рублей

В 570 детских лагерях летом смогут отдохнуть более 52 тысяч ребят.

В Липецкой области идёт подготовка к летней оздоровительной кампании. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году в детских оздоровительных организациях планируется оздоровить около 82 тысяч детей, из них примерно 16,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период планируется обеспечить организованными формами отдыха и оздоровления более 52 тысяч ребят.



По прогнозу, будут работать 570 оздоровительных организаций, в том числе 15 загородных детских оздоровительных лагерей, 378 лагерей с дневным пребыванием, 60 лагерей труда и отдыха, 117 палаточных лагерей.



На организацию детского отдыха и оздоровления предусмотрено более 445 миллионов рублей, в том числе более 220 миллионов рублей средств областного бюджета. Размер компенсации за путёвку детям из средств областного бюджета составит 6917 рублей.