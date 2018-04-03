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На детский отдых родителям компенсируют 6917 рублей

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#лагерь #дети
На детский отдых родителям компенсируют 6917 рублей

В 570 детских лагерях летом смогут отдохнуть более 52 тысяч ребят.

В Липецкой области идёт подготовка к летней оздоровительной кампании. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году в детских оздоровительных организациях планируется оздоровить около 82 тысяч детей, из них примерно 16,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период планируется обеспечить организованными формами отдыха и оздоровления более 52 тысяч ребят.

По прогнозу, будут работать 570 оздоровительных организаций, в том числе 15 загородных детских оздоровительных лагерей, 378 лагерей с дневным пребыванием, 60 лагерей труда и отдыха, 117 палаточных лагерей.

На организацию детского отдыха и оздоровления предусмотрено более 445 миллионов рублей, в том числе более 220 миллионов рублей средств областного бюджета. Размер компенсации за путёвку детям из средств областного бюджета составит 6917 рублей.
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#лагерь #дети

Комментарии (3)

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Zahar

8 минут назад
Nass, есть ещё один вариант pph/ponyhai. h
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Nass

13 минут назад
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
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Родитель

48 минут назад
А можно забрать 6917 рублей и направить ребенка куда он сам хочет?
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