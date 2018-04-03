Общество

сегодня, 10:37

Паводок начался: в Липецкой области подтоплена дорога

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#паводок
Паводок начался: в Липецкой области подтоплена дорога

Сегодня утром в результате подъема уровня реки Быстрая Сосна оказался подтоплен участок дороги в районе села Талица Елецкого района. Этот отрезок шоссе спланирован к ежегодному пропуску паводковых вод поверх полотна дороги. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, за несколько часов уровень воды над полотном поднялся на 20 сантиметров.  

На место происшествия выехали спасатели. Движение транспорта участку дороги прекращено.

Жизнеобеспечение населения Талицы не нарушено и осуществляется через деревню Трубицино (до объездной дороги тр. М-4 протяженность – 10 км.) в повседневном режиме. Транспортное сообщение с районным центром не нарушено.

855
#паводок

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