Российские дипломаты потребовали от США доказательства по «делу Скрипаля»‍

Москва требует от Вашингтона предоставить доказательства "незаконных действий" России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.





«Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди», — говорится в публикации.



В посольстве РФ также заявили о том, что их «удивляют некомпетентные суждения» официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт. Она накануне заявила о том, что считает Россию ответственной за отравление Скрипаля.



Дипмиссия также призывает Запад прекратить угрожать России и обвинять «во всех смертных грехах».



Осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, по версии британских властей, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.



18 марта президент РФ Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на Скрипаля. Он подчеркнул, что у РФ нет такого вещества, о котором говорит британская сторона — всё химическое оружие в стране уничтожено.



После отравления Скрипалей Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов. МИД РФ в ответ объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства.



В четверг, 22 марта, стало известно о том, что власти Великобритании пытаются убедить страны ЕС выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Сообщалось, что британские спецслужбы активно делятся информацией об отравлении экс-полковника ГРУ с европейскими коллегами, а премьер страны Тереза Мэй собирается на саммите ЕС 22 марта призвать другие страны «осудить Россию и принять меры против агентов Кремля», - пишут Посольство РФ в США потребовало от Вашингтона предоставить доказательства «незаконных действий» России, о которых утверждает американская сторона, по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом говорится в опубликованном в Facebook комментарии российской дипмиссии.«Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди», — говорится в публикации.В посольстве РФ также заявили о том, что их «удивляют некомпетентные суждения» официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт. Она накануне заявила о том, что считает Россию ответственной за отравление Скрипаля.Дипмиссия также призывает Запад прекратить угрожать России и обвинять «во всех смертных грехах».Осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, по версии британских властей, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.18 марта президент РФ Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на Скрипаля. Он подчеркнул, что у РФ нет такого вещества, о котором говорит британская сторона — всё химическое оружие в стране уничтожено.После отравления Скрипалей Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов. МИД РФ в ответ объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства.В четверг, 22 марта, стало известно о том, что власти Великобритании пытаются убедить страны ЕС выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Сообщалось, что британские спецслужбы активно делятся информацией об отравлении экс-полковника ГРУ с европейскими коллегами, а премьер страны Тереза Мэй собирается на саммите ЕС 22 марта призвать другие страны «осудить Россию и принять меры против агентов Кремля», - пишут "Известия".