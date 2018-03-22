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Российские дипломаты потребовали от США доказательства по «делу Скрипаля»
Москва требует от Вашингтона предоставить доказательства "незаконных действий" России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
«Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых «незаконных действий» России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди», — говорится в публикации.
В посольстве РФ также заявили о том, что их «удивляют некомпетентные суждения» официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт. Она накануне заявила о том, что считает Россию ответственной за отравление Скрипаля.
Дипмиссия также призывает Запад прекратить угрожать России и обвинять «во всех смертных грехах».
Осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, по версии британских властей, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
18 марта президент РФ Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на Скрипаля. Он подчеркнул, что у РФ нет такого вещества, о котором говорит британская сторона — всё химическое оружие в стране уничтожено.
После отравления Скрипалей Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов. МИД РФ в ответ объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства.
В четверг, 22 марта, стало известно о том, что власти Великобритании пытаются убедить страны ЕС выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Сообщалось, что британские спецслужбы активно делятся информацией об отравлении экс-полковника ГРУ с европейскими коллегами, а премьер страны Тереза Мэй собирается на саммите ЕС 22 марта призвать другие страны «осудить Россию и принять меры против агентов Кремля», - пишут "Известия".