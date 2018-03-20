Общество
сегодня, 12:32
В Липецке женщину зажало в дверях «маршрутки». Водитель поехал дальше
11 2209
Пострадавшую с остановки забирала «Скорая».
В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Виктория. Девушка рассказала о произошедшем с ней в «маршрутке» случае. Пассажир села в «маршрутку» №302 у Петровского рынка около 10:35. Ей нужно было выходить у Центрального рынка.
- На остановке я начала выходить, но водитель резко закрыл и открыл дверь ПАЗика. Дверь сильно ударила мне по ноге, оказался порван рукав на куртке. На ситуацию водитель никак не отреагировал. Он просто поехал дальше, - рассказывает Виктория. - Я в шоковом состоянии дошла до лавочки и села. Почувствовала боль в ноге. С остановки в травмпункт меня забирали врачи на «Скорой». Сейчас мне делают снимки рентгена.
Виктория, кроме того, обратилась к перевозчику, обслуживающему маршрут №302 — в ИП Двуреченский. Там женщине посочувствовали, удивились почему она не накричала на шофера и указали, что ситуацию рассудит запись с камер наблюдения в салоне автобуса.
Получить комментарии по ситуации у перевозчика оперативно не удалось.
- На остановке я начала выходить, но водитель резко закрыл и открыл дверь ПАЗика. Дверь сильно ударила мне по ноге, оказался порван рукав на куртке. На ситуацию водитель никак не отреагировал. Он просто поехал дальше, - рассказывает Виктория. - Я в шоковом состоянии дошла до лавочки и села. Почувствовала боль в ноге. С остановки в травмпункт меня забирали врачи на «Скорой». Сейчас мне делают снимки рентгена.
Виктория, кроме того, обратилась к перевозчику, обслуживающему маршрут №302 — в ИП Двуреченский. Там женщине посочувствовали, удивились почему она не накричала на шофера и указали, что ситуацию рассудит запись с камер наблюдения в салоне автобуса.
Получить комментарии по ситуации у перевозчика оперативно не удалось.
11 2209
Бродяга
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Фантазёру
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