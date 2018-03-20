Общество

сегодня, 12:32

В Липецке женщину зажало в дверях «маршрутки». Водитель поехал дальше

11 2209
#травма #транспорт
1
В Липецке женщину зажало в дверях «маршрутки». Водитель поехал дальше

Пострадавшую с остановки забирала «Скорая».

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Виктория. Девушка рассказала о произошедшем с ней в «маршрутке» случае. Пассажир села в «маршрутку» №302 у Петровского рынка около 10:35. Ей нужно было выходить у Центрального рынка.

- На остановке я начала выходить, но водитель резко закрыл и открыл дверь ПАЗика. Дверь сильно ударила мне по ноге, оказался порван рукав на куртке. На ситуацию водитель никак не отреагировал. Он просто поехал дальше, - рассказывает Виктория. - Я в шоковом состоянии дошла до лавочки и села. Почувствовала боль в ноге. С остановки в травмпункт меня забирали врачи на «Скорой». Сейчас мне делают снимки рентгена.

Виктория, кроме того, обратилась к перевозчику, обслуживающему маршрут №302 — в ИП Двуреченский. Там женщине посочувствовали, удивились почему она не накричала на шофера и указали, что ситуацию рассудит запись с камер наблюдения в салоне автобуса.

Получить комментарии по ситуации у перевозчика оперативно не удалось.
11 2209
#травма #транспорт
1

Комментарии (11)

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Бродяга

1 минуту назад
У нас вечно все виноваты кроме себя .начните с себя и жить станет легче .
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1

18 минут назад
Во люди * стали, раньше падали и не жаловались, а сейчас пальчик дверью прижал - нужно рентген всего тела делать и быстрее денег просить
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Фантазёру

35 минут назад
А если ещё дом снести, где ты живёшь, заасфальтировать и дорогу там сделать. Тогда точно пробок в этом месте не будет
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к цеп ил

50 минут назад
зачем в районе центрального рынка три остановки на 150 метров?почему не рассредоточить маршруты ,чтобы водятлы не бодались?
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Фантазия

сегодня, 13:23
А если вместо торговых палаток и газона вокруг стелы сделать ещё один - два ряда дороги с разделительным газоном между ними и оборудовать там карманы - остановки? Распределить и закрепить места остановок за маршрутами? Чтобы автобусы не "бодались" в поисках местечка для посадки-высадки? Да ещё и надземные переходы бы...Да нет, сам не верю.Тут бы с мостом управиться..
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Вован

сегодня, 12:54
в ГИБДД накатай заяву, Водилу ещё и прав лишат, за покидание места ДТП.
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???

сегодня, 12:54
Господа ,не надо в шок впадать ,и предъявлять претензии задним числом ,Такого рода проблемы решаются здесь и сейчас . Как ДТП .
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Александр

сегодня, 12:47
А, что вы за 22 рубля хотели? Бесплатный вай фай?
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Артем

сегодня, 12:45
Со мной такое тоже было не успели выйти в №346 водитель закрывает двери и едет.
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Нонка

сегодня, 12:44
Обязаны возместить ремонт одежды оплатить травму Ну и конечно как заори в их кабинете что бы поняли где надо орать -сапожники
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