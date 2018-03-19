Происшествия

33 минуты назад

Со строителей пытаются взыскать крупную сумму

4 383
#мошенничество #
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Со строителей пытаются взыскать крупную сумму

По поручению прокуратуры области прокуратура Усманского района провела проверку по обращению Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Людмилы Кураковой по вопросу нарушения жилищных прав семьи, воспитывающей двоих малолетних детей.

Установлено, что вступившим в законную силу решением Усманского районного суда от 26.09.2016 г. были удовлетворены исковые требования главы семьи о взыскании с ООО «СК Пестово» 1 176 531 руб. в связи с недостатками, допущенными при строительстве для нее жилого дома.

Указанное решение основывалось в т.ч на заключения судебно-строительной экспертизы, согласно которого многочисленные дефекты и недостатки выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ представляет опасность для пребывания в доме людей.

В целях принудительного исполнения решения суда исполнительный лист был направлен в г. Пестово Новгородской области по месту нахождения строительной компании.

Однако на протяжении года решение суда не исполнялось, несмотря на неоднократные обращения истца.

С целью выяснения полноты и эффективности работы службы судебных приставов по исполнению судебного решения Усманского районного суда прокурор района направил информацию направлена в прокуратуру Новгородской области.

Кроме того, прокуратурой инициирована доследственная проверка по доводам заявителей о мошеннических действиях строительной компании.

Ранее следственными органами было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Однако прокурор признал указанное процессуальное решение необоснованным, отменив постановление следователя.

После вмешательства прокуратуры СО ОМВД России по Усманскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по факту преднамеренного неисполнения сотрудниками ООО СК "Пестово" договорных обязательств по строительству дома.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль, сообщили в прокуратере Липецкой области.

4 383
#мошенничество #
1

Комментарии (4)

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ВАСЯ

11 минут назад
КОРРЕСПОНДЕНТ - ДАУН, НЕ МОЖЕТ СВЯЗАТЬ ТРИ СЛОВА В ПРЕДЛОЖЕНИЕ. НЕУЖЕЛИ ЭТУ БЕЛЕБЕРДУ НЕ ЧИТАЮТ ОРГАНЫ, ВЫДАЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ?
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555

14 минут назад
Это же элементарно, Ватсон. С кого: со строителей. Со строителей КАКИХ?. ПостроиВШИХ!
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555

15 минут назад
С построивШИХ, неучи... На фиг так вечно строите предложения, если не умеете этого делать?!!
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заголовок

15 минут назад
3 раза прочитал.... это просто недостижимый полет мысли! наймите уже редактора!!
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