Со строителей пытаются взыскать крупную сумму

По поручению прокуратуры области прокуратура Усманского района провела проверку по обращению Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Людмилы Кураковой по вопросу нарушения жилищных прав семьи, воспитывающей двоих малолетних детей.

Установлено, что вступившим в законную силу решением Усманского районного суда от 26.09.2016 г. были удовлетворены исковые требования главы семьи о взыскании с ООО «СК Пестово» 1 176 531 руб. в связи с недостатками, допущенными при строительстве для нее жилого дома.

Указанное решение основывалось в т.ч на заключения судебно-строительной экспертизы, согласно которого многочисленные дефекты и недостатки выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ представляет опасность для пребывания в доме людей.

В целях принудительного исполнения решения суда исполнительный лист был направлен в г. Пестово Новгородской области по месту нахождения строительной компании.

Однако на протяжении года решение суда не исполнялось, несмотря на неоднократные обращения истца.

С целью выяснения полноты и эффективности работы службы судебных приставов по исполнению судебного решения Усманского районного суда прокурор района направил информацию направлена в прокуратуру Новгородской области.

Кроме того, прокуратурой инициирована доследственная проверка по доводам заявителей о мошеннических действиях строительной компании.

Ранее следственными органами было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Однако прокурор признал указанное процессуальное решение необоснованным, отменив постановление следователя.

После вмешательства прокуратуры СО ОМВД России по Усманскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по факту преднамеренного неисполнения сотрудниками ООО СК "Пестово" договорных обязательств по строительству дома.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль, сообщили в прокуратере Липецкой области.