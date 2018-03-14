Два человека насмерть замерзли в Липецком районе

Их нашли прохожие.

Сегодня в Липецком районе прохожие нашли два трупа.



Как стало известно GOROD48, в одном случае это произошло в селе Грязное. Мужчина шел по улице и увидел в овражке лежавшую женщину. Подойдя ближе, он понял, что она уже мертва. Во втором случае, на краю села Косыревка, также прохожий обнаружил труп мужчины. Он лежал без куртки.

Предположительно, причиной смерти людей в обоих случаях стало переохлаждение.