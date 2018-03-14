Общество

сегодня, 14:02

Два человека насмерть замерзли в Липецком районе

4 1834
#переохлаждение
2
Два человека насмерть замерзли в Липецком районе

Их нашли прохожие.

Сегодня в Липецком районе прохожие нашли два трупа.

Как стало известно GOROD48, в одном случае это произошло в селе Грязное. Мужчина шел по улице и увидел в овражке лежавшую женщину. Подойдя ближе, он понял, что она уже мертва. Во втором случае, на краю села Косыревка, также прохожий обнаружил труп мужчины. Он лежал без куртки.

Предположительно, причиной смерти людей в обоих случаях стало переохлаждение.

4 1834
#переохлаждение
2

Комментарии (4)

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ВАСЯ

24 минуты назад
даже в липецке скорая без врачей
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Офегенеть

33 минуты назад
А ихняя ЦРБ в флешмобы играет. Ни "скорых" в липецком районе нет, ни больниц. Одна показуха
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гость

44 минуты назад
Я, откуда ты знаешь...лишь бы ляпнуть идиот
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Я

54 минуты назад
В обоих случаях причина синька
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