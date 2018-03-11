Происшествия
сегодня, 19:06
В Ельце столкнулись автобус и легковой автомобиль
ДТП произошло около рынка.
Около 18:30 в воскресенье, 11 марта, в Ельце произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, авария случилась около рынка в районе ДК "Эльта".
Известно, что в ДТП никто не пострадал. Автобус отделался парой «царапин», а вот легковушке предстоит серьезный кузовной ремонт.
Фото: «Вконтакте».
Известно, что в ДТП никто не пострадал. Автобус отделался парой «царапин», а вот легковушке предстоит серьезный кузовной ремонт.
Фото: «Вконтакте».
Юлия Еремеева
ЗлойБот