В Ельце столкнулись автобус и легковой автомобиль

ДТП произошло около рынка.

Около 18:30 в воскресенье, 11 марта, в Ельце произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, авария случилась около рынка в районе ДК "Эльта".



Известно, что в ДТП никто не пострадал. Автобус отделался парой «царапин», а вот легковушке предстоит серьезный кузовной ремонт.



Фото: «Вконтакте».















