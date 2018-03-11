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В Ельце столкнулись автобус и легковой автомобиль

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#авария #ДТП
В Ельце столкнулись автобус и легковой автомобиль

ДТП произошло около рынка.

Около 18:30 в воскресенье, 11 марта, в Ельце произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, авария случилась около рынка в районе ДК "Эльта".

Известно, что в ДТП никто не пострадал. Автобус отделался парой «царапин», а вот легковушке предстоит серьезный кузовной ремонт.

Фото: «Вконтакте».
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Юлия Еремеева

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ЗлойБот

29 минут назад
Фильм о Путине. https://ria.ru/defense_safety/20180311/1516115043.html
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