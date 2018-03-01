На высотном здании в центре Липецка заметили детей

Очевидцы бояться, что с облюбовавшими крышу подростками может случиться беда.

В редакцию GOROD48 позвонила липчанка по имени Татьяна и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят стайку гуляющих по крыше соседнего здания детей.



- Мы боимся, что произойдет несчастный случай, - говорит неравнодушная женщина.



Татьяна прислала нам фотографии детей, сделанные на камеру телефона.



- Я просто не знаю, как они попадают на крышу здания, которое занимают крупный торговый центр и офисы разных организаций, - сказала Татьяна.



В свою очередь, в бухгалтерии фирмы, владеющей зданием, по крыше которого гуляют дети, выразила недоумение тем, как те там оказываются. Собеседница GOROD48 поблагодарила нас за звонок и пообещала поставить в известность об этом факте начальство.

