Происшествия
вчера, 16:29
На высотном здании в центре Липецка заметили детей
Очевидцы бояться, что с облюбовавшими крышу подростками может случиться беда.
В редакцию GOROD48 позвонила липчанка по имени Татьяна и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят стайку гуляющих по крыше соседнего здания детей.
- Мы боимся, что произойдет несчастный случай, - говорит неравнодушная женщина.
Татьяна прислала нам фотографии детей, сделанные на камеру телефона.
- Я просто не знаю, как они попадают на крышу здания, которое занимают крупный торговый центр и офисы разных организаций, - сказала Татьяна.
В свою очередь, в бухгалтерии фирмы, владеющей зданием, по крыше которого гуляют дети, выразила недоумение тем, как те там оказываются. Собеседница GOROD48 поблагодарила нас за звонок и пообещала поставить в известность об этом факте начальство.
- Мы боимся, что произойдет несчастный случай, - говорит неравнодушная женщина.
Татьяна прислала нам фотографии детей, сделанные на камеру телефона.
- Я просто не знаю, как они попадают на крышу здания, которое занимают крупный торговый центр и офисы разных организаций, - сказала Татьяна.
В свою очередь, в бухгалтерии фирмы, владеющей зданием, по крыше которого гуляют дети, выразила недоумение тем, как те там оказываются. Собеседница GOROD48 поблагодарила нас за звонок и пообещала поставить в известность об этом факте начальство.
ага ага
крыши нашего детства
Enriko
ольга петровна
глагол
однако
надо
Себастьян,н
....
Стакан