Происшествия

вчера, 16:29

На высотном здании в центре Липецка заметили детей

36 4959
#дети
5
На высотном здании в центре Липецка заметили детей

Очевидцы бояться, что с облюбовавшими крышу подростками может случиться беда.

В редакцию GOROD48 позвонила липчанка по имени Татьяна и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят стайку гуляющих по крыше соседнего здания детей.

- Мы боимся, что произойдет несчастный случай, - говорит неравнодушная женщина.

Татьяна прислала нам фотографии детей, сделанные на камеру телефона.

- Я просто не знаю, как они попадают на крышу здания, которое занимают крупный торговый центр и офисы разных организаций, - сказала Татьяна.

В свою очередь, в бухгалтерии фирмы, владеющей зданием, по крыше которого гуляют дети, выразила недоумение тем, как те там оказываются. Собеседница GOROD48 поблагодарила нас за звонок и пообещала поставить в известность об этом факте начальство. 
36 4959
#дети
5

Комментарии (36)

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ага ага

26 минут назад
Во во!, ....если бы деньги что то решали ,то это поколение буратин не производило столько дебилов .
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крыши нашего детства

33 минуты назад
летчиками вырастут
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Enriko

сегодня, 02:37
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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ольга петровна

сегодня, 00:32
что они себе позволяют?! срочно растрелять * !
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глагол

сегодня, 00:29
Очевидцы ( что делаюТ ?) бояТся , может ( что сделаТЬ ?) случиТЬся беда.
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однако

сегодня, 00:03
Попадись они мне,я бы им рожи бы поразбивал,я бы им показал кто есть кто,и кого они должны слушаться.
ответить

надо

вчера, 22:26
Детей поймать и хорошенько выпороть ремнем.
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Себастьян,н

вчера, 22:16
Публицисты,слово боятся пишется БЕЗ мягкого знака!
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....

вчера, 21:48
Мать, а потом рожают множество дебилят и становится многодетными "яжматерями"...и так из поколения в поколение.
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Стакан

вчера, 21:46
Это подростающее поколение, 13 р-он
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