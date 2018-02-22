Белорусские писатели встретятся с липчанами

Встреча пройдет онлайн.

27 февраля в Липецкой областной детской библиотеке состоится онлайн-встреча с белорусским дуэтом писателей Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в соавторстве ими написано много книг, поднимающих проблемы, которые возникают в жизни каждого взрослеющего человека: взаимоотношения с родителями и учителями, дружба, любовь, жизнь «внутри» информационных технологий.



Несмотря на то, что авторы живут в Минске, их книги широко известны в России и любимы маленькими и взрослыми читателями. Прозаики не раз становились лауреатами и победителями литературных премий: «Алые паруса», «Заветная мечта» и «Книгуру».



На встрече не только липецкие книголюбы, но и ребята из Добринки смогут напрямую спросить обо всём, что связано с профессией писателя, как рождаются сюжеты, о биографии авторов и, конечно же, об интересующих книгах: «Время всегда хорошее», «Бежим отсюда», «Типа смотри короче»,«Гимназия №13» и других.



Фото kultura48.ru