Культура

вчера, 15:29

Белорусские писатели встретятся с липчанами

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#писатель #библиотека

Встреча пройдет онлайн.

27 февраля в Липецкой областной детской библиотеке состоится онлайн-встреча с белорусским дуэтом писателей Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в соавторстве ими написано много книг, поднимающих проблемы, которые возникают в жизни каждого взрослеющего человека: взаимоотношения с родителями и учителями, дружба, любовь, жизнь «внутри» информационных технологий.

Несмотря на то, что авторы живут в Минске, их книги широко известны в России и любимы маленькими и взрослыми читателями. Прозаики не раз становились лауреатами и победителями литературных премий: «Алые паруса», «Заветная мечта» и «Книгуру».

На встрече не только липецкие книголюбы, но и ребята из Добринки смогут напрямую спросить обо всём, что связано с профессией писателя, как рождаются сюжеты, о биографии авторов и, конечно же, об интересующих книгах: «Время всегда хорошее», «Бежим отсюда», «Типа смотри короче»,«Гимназия №13» и других.

Фото kultura48.ru
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#писатель #библиотека

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