В Ельце ищут обладателя потерянного более 20 лет назад в поезде дембельского альбома

Памятный сборник фото оставили в поезде в 1997 году.

Работник радио из Ставропольского края Валерий пытается найти владельца дембельского альбома, который житель Липецкой области забыл в поезде более 20 лет назад. То, как альбом попал к постороннему мужчине — увлекательная история.- Несколько лет назад ко мне обратилась соседка, женщина работала проводницей. И вот в ее вагоне в 1997 году кто-то оставил дембельский альбом. Четыре-пять лет назад я начал через социальные сети и милитарские сообщества искать владельца альбома, но тогда мои труды не увенчались успехом. В скором времени я это дело забросил, да и сам альбом перекочевал на дальнюю полку. И вот, несколько дней назад, я снова на него наткнулся. Понял, что надо еще раз попытаться найти обладателя альбома. Кроме того, удалось разглядеть еле видные надписи. Оказалось, что альбом принадлежит ельчанину, - рассказал GOROD48 Валерий Беликов.Известно, что обладатель альбома служил в Рязани в 1995-1997 годах, в железнодорожных войсках. Зовут мужчину Андрей Черных. На момент демобилизации он был зарегистрирован на улице Транспортной. Так что, если Валерий не найдет Андрея через Сеть, то отправит альбом бандеролью.Всех, кто может помочь в поиске Андрея Черных, просят позвонить по телефону +7 968 266 80 17.