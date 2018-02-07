Общество

вчера, 22:06

95 партий молочной продукции забраковали в Липецкой области

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#молоко #Роспотребнадзор
95 партий молочной продукции забраковали в Липецкой области

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведены контрольно-надзорные мероприятия за производством и оборотом молока и молочной продукции.

Как сообщают в Управлении Роспотрбнадзора Липецкой области, в 2017 году ведомством было проведено 196 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации молока и молочной продукции. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб молока и молочной продукции.

Специалисты исследовали 4022 пробы молочной продукции, в том числе по микробиологическим показателям исследовано 2765 проб, из них не соответствовали нормативным требованиям 116 проб (4.2 %), по физико-химическим показателям – 1178 проб, из них не соответствовали 81 проба (6,9%), в том числе по показателям идентификации (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги, наличие сухого молока) не соответствовали 42 пробы (3,5%). Вся нестандартная продукция завозилась из-за пределов области.

В ходе надзорных мероприятий на предприятиях, осуществляющих производство молока и молочной продукции, чаще всего выявлялись следующие нарушения: несоответствие продукции обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям идентификации, несоответствие продукции по микробиологическим показателям, нарушения условий хранения сырья и готовой продукции, производство продукции без нанесения необходимой информации, предусмотренной законодательством РФ, на потребительской упаковке, нарушения режима мытья и обработки инвентаря, дезинфекционного режима и применения дезсредств.

В отношении виновных лиц вынесено 142 постановления о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 600 тыс. рублей.

Всего за 2017 год забраковано некачественной и опасной молочной продукции в количестве 95 партий общим весом 161 кг.
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#молоко #Роспотребнадзор

Комментарии (7)

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Алкаш

вчера, 23:39
мудрец, Любой производитель. У всех всё одинаково.
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мудрец

вчера, 23:21
укажите конкретных производителей отравителей, не надо нас цифрами пичкать - от этого никакой пользы
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Кардаш

вчера, 23:18
Срочно!, Не знаю где вы видели такое молоко которое 90 суток храниться, обычно 7 дней пишут не более
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Срочно!

вчера, 22:42
Не зря Елена Малышова в своей программе говорила. Люди не берите молочную продукцию в магазинах-это всё химия. Как может молоко или творог хранится 90 суток?
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Лина

вчера, 22:38
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Бредятина

вчера, 22:23
Да ладно, наше молоко самое лучшее, неделями не киснет, уроды сами отменили ГОСТ, а теперь выкручиваются.
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Мор

вчера, 22:15
Мор идет повальный
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