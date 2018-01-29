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сегодня, 10:20

В Липецке инспекторы ДПС усилили контроль за детскими креслами

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В Липецке инспекторы ДПС усилили контроль за детскими креслами

За час у детского сада №130 они выписали два протокола

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Сегодня в Липецке прошел рейд инспекторов ДПС по детским удерживающим устройствам. Один из нарядов ДПС расположился у детского сада №130 на проспекте Победы. За час здесь они составили два протокола и провели разъяснительную беседу с автомобилистами.

Не все автолюбители привыкли к изменениям в ПДД. Так, в одном из первых остановленных автомобилей ребенок был пристегнут ремнем через «треугольник» и сидел на подушке, но ему было шесть лет. Отец сказал, что ребенок уже в кресле не помещается.

Инспектор тем временем разъяснил, что в этом виде ребенка можно возить только с семи лет.

Проблема с неправильной перевозкой детей отразилась в статистике ДТП за прошлый год. Так, по словам старшего инспектора группы розыска Натальи Ионовой, в минувшем году произошло 98 ДТП, в которых 109 детей получили травмы разной степени тяжести. При этом 48 юных пострадавших были пассажирами.

- Поэтому в Липецке постоянно проходят рейды по пресечению этого вида нарушений, - рассказала Наталья Ионова. – Мы просим водителей соблюдать правила и перевозить детей в специальных устройствах соответствующие росту, весу и возрасту ребенка. Штраф за это нарушение сопоставим со стоимостью бюджетного кресла – три тысячи рублей
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Комментарии (13)

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Колхозан

4 минуты назад
полач, они детей наших берегу.
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ПОП

4 минуты назад
жирдяй засунь свою палочку себе в очко и живи так
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полач

8 минут назад
гайцы ган доны штопаные
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Колхозан

9 минут назад
PS: А остальные 61 дитё было за рулем...))
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Ник

12 минут назад
Это уже не впервый раз, я лично нечего плохого в этом не вижу
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Сколько гаишников

13 минут назад
было оштрафовано за перевозку детей без детских кресел, или гаишники все, поголовно бездетные?
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...

28 минут назад
Соглашусь что встречать у садика это уже даже не мент а человек-гавно
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Ау

35 минут назад
Они не о детях заботятся а о ДЕНЬГАХ ....
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Сергей 13

36 минут назад
Дебилов,дрифтующих по городу они не ловят,ибо безопасности движения они не мешают,но за детей без кресла они переживают.Тридварасы,что ещё сказать...
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Ирина

47 минут назад
Власть в лице винипуха с палочкой заботится о детях и кошельках родителей, тьфу
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