В Липецке инспекторы ДПС усилили контроль за детскими креслами

За час у детского сада №130 они выписали два протокола

Сегодня в Липецке прошел рейд инспекторов ДПС по детским удерживающим устройствам. Один из нарядов ДПС расположился у детского сада №130 на проспекте Победы. За час здесь они составили два протокола и провели разъяснительную беседу с автомобилистами.

Не все автолюбители привыкли к изменениям в ПДД. Так, в одном из первых остановленных автомобилей ребенок был пристегнут ремнем через «треугольник» и сидел на подушке, но ему было шесть лет. Отец сказал, что ребенок уже в кресле не помещается.

Инспектор тем временем разъяснил, что в этом виде ребенка можно возить только с семи лет.

Проблема с неправильной перевозкой детей отразилась в статистике ДТП за прошлый год. Так, по словам старшего инспектора группы розыска Натальи Ионовой, в минувшем году произошло 98 ДТП, в которых 109 детей получили травмы разной степени тяжести. При этом 48 юных пострадавших были пассажирами.

- Поэтому в Липецке постоянно проходят рейды по пресечению этого вида нарушений, - рассказала Наталья Ионова. – Мы просим водителей соблюдать правила и перевозить детей в специальных устройствах соответствующие росту, весу и возрасту ребенка. Штраф за это нарушение сопоставим со стоимостью бюджетного кресла – три тысячи рублей