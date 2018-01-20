Общество

сегодня, 17:25

75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

4 905
#строительство
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75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

1083,6 тыс. кв. метров жилья введено в Липецкой области в 2017 году, что всего на 0,5% больше, чем годом ранее. Это 4467 жилых зданий, в которых в целом — 8581 квартира.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 811,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 75% от общего объема жилья. По сравнению с предыдущим годом ввод индивидуального жилья увеличился на 192 тыс. кв. метров. 

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе – декабре построено 939,4 кв. метров жилья. 

Также за счет реконструкции и нового строительства были введены такие объекты нежилого назначения, как помещения для крупного рогатого скота (0,6 тыс. мест), свиней (122,3 тыс. мест), птицы (249,7 тыс. мест), птицефабрики мясного и яичного направлений, тепличные комбинаты (49,6 га), зерносушилки, хранилища для картофеля, овощей и фруктов, производственные цеха колбасных изделий, цельномолочной продукции, быстрозамороженной плодоовощной продукции, по производству лаков и красок. Были проведены линии электропередач различного напряжения, трансформаторные подстанции, газовые сети для производственных объектов сельскохозяйственного назначения, автозаправочная станция и станция техобслуживания легковых автомобилей, торгово-развлекательные и торгово-офисные центры (667 кв.метров и 838 кв. метров соответственно), зерносклады и общетоварные склады, элеваторы, автодороги с твердым покрытием, предприятия общепита, гостиницы, башня сотовой связи, сообщает Липецкстат. 

4 905
#строительство
1

Комментарии (4)

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Дед

сегодня, 21:11
Снова сегодня в штанах вынес из супермаркета краковской коляску
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для деда

сегодня, 19:00
лежи в своей палате .и не высовывайся.
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Дед

сегодня, 18:53
Народ, что там в мире творится? А то мне из палаты санитары запрещают в окно смотреть !
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Дед

сегодня, 18:42
Люди строят за счет своих средств индивидуальное жилье, а адм.области отчитываться о новых достижениях.
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