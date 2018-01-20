75% построенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

1083,6 тыс. кв. метров жилья введено в Липецкой области в 2017 году, что всего на 0,5% больше, чем годом ранее. Это 4467 жилых зданий, в которых в целом — 8581 квартира.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 811,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 75% от общего объема жилья. По сравнению с предыдущим годом ввод индивидуального жилья увеличился на 192 тыс. кв. метров.

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе – декабре построено 939,4 кв. метров жилья.

Также за счет реконструкции и нового строительства были введены такие объекты нежилого назначения, как помещения для крупного рогатого скота (0,6 тыс. мест), свиней (122,3 тыс. мест), птицы (249,7 тыс. мест), птицефабрики мясного и яичного направлений, тепличные комбинаты (49,6 га), зерносушилки, хранилища для картофеля, овощей и фруктов, производственные цеха колбасных изделий, цельномолочной продукции, быстрозамороженной плодоовощной продукции, по производству лаков и красок. Были проведены линии электропередач различного напряжения, трансформаторные подстанции, газовые сети для производственных объектов сельскохозяйственного назначения, автозаправочная станция и станция техобслуживания легковых автомобилей, торгово-развлекательные и торгово-офисные центры (667 кв.метров и 838 кв. метров соответственно), зерносклады и общетоварные склады, элеваторы, автодороги с твердым покрытием, предприятия общепита, гостиницы, башня сотовой связи, сообщает Липецкстат.