Происшествия

сегодня, 08:36

В Липецке двое с оружием отняли у таксиста автомобиль

9 4081
#разбой
В Липецке двое с оружием отняли у таксиста автомобиль

Разбойников задержали в Леедяни.

Рано утром 16 января в Липецке на улице Вермишева двое вооруженных холодным оружием мужчин отняли у 31-летнего таксиста автомобиль "Лада Гранта". 
В этот же день преступников задержали.

- Машину и нападавших полицейские нашли в Лебедяни, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Оба задержанных не работают, одному из них 27 лет, второму -  33 года. Мужчины, жители Лебедянского района, ранее судимы (один за кражи, второй – за неправомерное завладение автомобилем).

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.

9 4081
#разбой

Комментарии (9)

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8 минут назад
пипецк анус гр черкизово
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123 таксист

11 минут назад
Весь шлакотвал на кожанный
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xD

37 минут назад
эге, в заголовке
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эге

40 минут назад
ЕГЭ, где ты нашел такое слово
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ЕГЭ

46 минут назад
редактора, жертву ЕГЭ на помойку за "ЛЕЕДЯНЬ"
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)

сегодня, 08:54
интересно о чём они думали
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/

сегодня, 08:53
Оказцо есть такой город ЛЕЕДЯНЬ
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23

сегодня, 08:53
это вообще безобразие за 150 руб возим Липчан с одного конца города в другой в жаркий день в хмурую морозную ночь и на нас еще с оружием нападают
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ххххх

сегодня, 08:48
Надо таких ублюдков с их родом до 7 калена уничтожать.желательно в печи крематория.
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