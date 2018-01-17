сегодня, 08:36
В Липецке двое с оружием отняли у таксиста автомобиль
Разбойников задержали в Леедяни.
В этот же день преступников задержали.
- Машину и нападавших полицейские нашли в Лебедяни, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Оба задержанных не работают, одному из них 27 лет, второму - 33 года. Мужчины, жители Лебедянского района, ранее судимы (один за кражи, второй – за неправомерное завладение автомобилем).
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.
123 таксист
xD
эге
ЕГЭ
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ххххх