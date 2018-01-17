В Липецке двое с оружием отняли у таксиста автомобиль

Разбойников задержали в Леедяни.

Рано утром 16 января в Липецке на улице Вермишева двое вооруженных холодным оружием мужчин отняли у 31-летнего таксиста автомобиль "Лада Гранта".В этот же день преступников задержали.- Машину и нападавших полицейские нашли в Лебедяни, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Оба задержанных не работают, одному из них 27 лет, второму - 33 года. Мужчины, жители Лебедянского района, ранее судимы (один за кражи, второй – за неправомерное завладение автомобилем).

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.