Общество

сегодня, 19:22

В липецких киосках все чаще можно купить спиртное

9 597
#Алкоголь #запрет
1
В липецких киосках все чаще можно купить спиртное

Еще две нестационарные точки нарушили запрет на продажу алкоголя.

Сегодня два киоска в Липецке попались на торговле алкоголем. Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, торговые точки находились совершенно в разных частях города. Один киоск расположен на улице Баумана, второй – на Московской.

Против предпринимателей возбуждены дела по ч. 3, ст. 14.16 КоАП РФ. Помимо административной ответственности нечистых на руку предпринимателей ждет еще одно наказание: киоски могут быть снесены.

Фото 68.mvd.ru

9 597
#Алкоголь #запрет
1

Комментарии (9)

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Я

40 минут назад
На Гоголя 1 с торца как торговали так и торгуют , так как у чурки подвязки в администрации
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Мой комментарий

42 минуты назад
Московская 21 за домом в киоске круглосуточно водка без проблем, участковый в доле.
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к кому обращаетесь?

53 минуты назад
обратите внимание , здесь всем пофиксить. Остаётся только самому не пить. Естественный отбор.
ответить

обратите внимание

сегодня, 21:16
за 119 аптекой продают в киоске спиртное!!!!!
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Хохол

сегодня, 21:01
Куда можно позвонить по поводу торговли водкой
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555

сегодня, 20:49
Правильно попались киоск под снос тогда будут думать торговать или нет
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скоро будут выборА

сегодня, 20:23
Электорату нравится!
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Animal planet

сегодня, 19:39
Собирайтесь девки в кучу,я вам чаче отчебучу.:)))
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skrip

сегодня, 19:34
Какие они пердприниматели?Они убивцы.На кол.Да здравствует самогоноворение.
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