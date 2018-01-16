В липецких киосках все чаще можно купить спиртное

Еще две нестационарные точки нарушили запрет на продажу алкоголя.

Сегодня два киоска в Липецке попались на торговле алкоголем. Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, торговые точки находились совершенно в разных частях города. Один киоск расположен на улице Баумана, второй – на Московской.

Против предпринимателей возбуждены дела по ч. 3, ст. 14.16 КоАП РФ. Помимо административной ответственности нечистых на руку предпринимателей ждет еще одно наказание: киоски могут быть снесены.



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