Двор на улице Петра Смородина превратился в мир веселья и здорового образа жизни



Настоящий новогодний подарок получила (как они сами себя называют) семья соседей дома №14 по ул. Петра Смородина. Сегодня в их дворе открылся целый городок, созданный в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



Гостями торжественной церемонии стали руководители города, региона, а также главы профильных структурных подразделений. Короткое приветственное слово в адрес всех причастных к строительству данного объекта, и, для того, чтобы перерезать алую ленту, на импровизированной сцене их сменяют главные герои грядущих праздников - Дед Мороз и Снегурочка в сопровождении символа наступающего 2018 года – Собаки. Вместе со сказочными персонажами малыши сделали свои первые шаги в мир настоящего веселья и здорового образа жизни.

Пара железных качелей и кривая горка, наводившие уныние, ушли в прошлое. Сегодня яркая площадка готова радовать глаз прохожих и принимать посетителей всех возрастов.

В целях безопасности площадка по периметру обнесена ограждением. Вместе с тем, она ничуть не препятствует проходу. Разветвленная сеть пешеходных дорожек и наружное освещение делают двор удобнее.

Перемены по достоинству оценили и автовладельцы. Во дворе с достаточно узкими проездами появились дополнительные парковочные места. Как сообщают в департаменте ЖКХ, дизайн-проект обновления двора создан в строгом соответствии с пожеланиями жителей. На благоустройство данной территории было направлено свыше 12 миллионов рублей. Ее озеленение будет проведено с наступлением теплого времени года.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, всего до конца года преобразятся 65 липецких дворов. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 135,6 миллионов рублей. В настоящий момент работы завершены на 54 площадках. Чаще всего это был монтаж игрового, спортивного оборудования и освещения, который сегодня продолжается на 11 объектах. Отдельные территории одели в новый асфальт. Так дорожное покрытие и бордюры заменили во дворах домов №№ 43, 47 по улице Космонавтов, кроме того, здесь установлено детское оборудование, скамейки и урны.

Программа «Формирование комфортной городской среды» действует до 2022 года. Ввиду ограниченного финансирования в 2018 году в Липецке планируется комплексно благоустроить порядка 5 дворовых территорий. Заявки на участие в программе на следующий год принимают в департаменте ЖКХ администрации города Липецка. На данный момент принято уже 69 заявок.