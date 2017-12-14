МХК «Липецк» одержал невероятную победу над лидером, забросив решающую шайбу… в меньшинстве (ВИДЕО)

Наши хоккеисты преподнесли отличный подарок тренеру ко дню рождения.

Липецкие хоккеисты одержали самую громкую победу в сезоне. Наша команда сумела сокрушить лидера Западной конференции НТХЛ ярославский «Локо-Юниор», выступая на его площадке – 5:3. При этом решающую шайбу липчане умудрились забросить… в меньшинстве.

Хозяева вышли на лед без нескольких основных хоккеистов, которые перевели в играющий в основном турнире МХЛ ярославский «Локо» чтобы заменить игроков, вызванных в юниорскую сборную России. Но все равно «Локо-Юниор» считался безоговорочным фаворитом в этом противостоянии. Если бы на матчи «молодежек» регулярно принимались бы ставки, то коэффициент на выигрыш липчан наверняка составлял бы не меньше 10.

Но наша команда с первых минут показала, что не намерена придавать значения теории и условностям. Тем более, ситуация нам благоволила: на 6-й минуте сразу два хоккеиста «Локо-Юниора» отправились на скамейку штрафников. «Липецк» получил возможность сыграть впятером против троих соперников, и в итоге защитник Сергей Добросердов броском от синей линии вывел нашу команду вперед – 1:0.

Тем самым Добросердов подпортил дебют в НМХЛ 16-летнего вратаря Кирилла Ершова, который, к слову, является воспитанником липецкого хоккея, но в последние годы тренируется в системе «Локомотива». Он проводил свой первый матч за «Локо-Юниор».

В прошлых играх «Липецка» мы отмечали, что команда немало забивает в равных составах, но не часто использует большинство. Так вот: в этой игре все было не так. И второй гол «Липецк» забросил, имея численное преимущество. На 15-й минуте отличился лучший бомбардир турнира Андрей Мещеряков. Арбитр после просмотра видеоповтора шайбу все-таки засчитал.

2:0 в дебюте игры с лидером – отличное начало, но расслабляться было еще рано. Тем более, что ярославские парни быстро ответили нам той же монетой: Егор Домничев на 17-й минуте «пробил» нашего Илью Донченко, когда его команда играла в большинстве.

Во втором периоде хозяева ринулись на наши ворота, стремясь внести в игру «коренной перелом». И поначалу у них все получалось: на 31-й минуте Михаил Смирнов, а на 33-й Егор Манин забросили по шайбе, и «Локо-Юниор» вышел вперед – 3:2.

Но в составе «Липецка» не зря выступает форвард Андрей Мещеряков, являющийся лучшим игроком лиги по многим игровым показателям – заброшенным шайбам, результативным передачам, набранным очкам и коэффициенту полезности «+/-». Не прошла и минута после шайбы Манина, как Мещеряков продавил оборону соперников и с «пятачка» поразил цель – 3:3.

Вопрос о победителе должен был решаться в третьем периоде. По такой напряженной игре удаление нашего Евгения Касицкого за задержку соперника клюшкой вселяло тревогу. Момент действительно стал ключевым в матче, но отличились удалось… игравшим в меньшинстве липчанам. Благодарить стоит в первую очередь Петра Лагутина, который и «сделал гол». Нападающий одним и тем же финтом поочередно обыграл двоих соперников и сделал передачу Павлу Скуматову, который разобрался с вратарем на «пятачке» - 4:3!

В дальнейшем «Липецку» пришлось выдержать чудовищное давление, но наша команда выстояла. Более того, на последней минуте главный тренер хозяев (и, кстати, коренной липчанин!) Игорь Меляков взял тайм-аут и заменил вратаря шестым полевым игроком. Но это его команду не спасло, а подвело. За 6 секунд до финальной сирены Касицкий через всю площадку отправил шайбу пустые в ворота хозяев – 5:3!

К слову, спустя несколько секунд ворота хозяев поразил и Мещеряков, но судьи лишили его «хетт-трика», посмотрев повтор и указав, что время матча истекло.

«Липецк» вошел в первую «четверку» лучших команд «Запада», но при этом отстающий на одно очко «Белгород» имеет одну игру в запасе.

К слову удивительная «виктория» в Брянске стала подарком к 38-му дню рождения главного тренера «Липецка» Сергея Рыбина. Повторный матч состоится в Ярославле сегодня. Начало в 18.00.

«Локо-Юниор» (Ярославль) - МХК «Липецк» - 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Шайбы: Добросердов (Анищенко, Прус), 07:14 (0:1-бол.). Мещеряков (Анищенко, Сузаков), 14:08 (0:2-бол.). Домничев (Берёзкин), 16:46 (1:2-бол.). М.Смирнов (Манин), 30:08 (2:2). Манин, 32:23 (3:2). Мещеряков, 33:16 (3:3). Скуматов (Лагутин), 44:06 (3:4-мен.). Касицкий (Ромащенко, Стрелковских), 59:54 (3:5-п.в.).

Штраф: 24 (Бережонов-2, Баринов-2, команда-4, Двойников-10, Дарьин-2, Ткаченко-2, Долотов-2) - 14 (Сузаков-2, Стрелковских-2, Касицкий-4, Мещеряков-4, Скуматов-2).

Вратари: Ершов (0:00 - 59:37) - Донченко. Броски: 27 (14+10+3) - 28 (14+7+7). Вбрасывания: 38-27.

Судьи А. Черенков, Е. Седов (оба - Москва), А. Барышев (Ярославль).

13 декабря. Ярославль. СК Локомотив. 150 зрителей.



Фото НМХЛ

