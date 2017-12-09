Спорт

18 минут назад

МХК «Липецк» разгромил аутсайдера, забросив 8 шайб

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МХК «Липецк» разгромил аутсайдера, забросив 8 шайб

Упорным получилось только начало первого периода, а затем липецкие форварды разошлись не на шутку.

Не дожидаясь вечера, прямо среди белого дня липецкие хоккеисты в гостях добыли победу над рыбинским «Полетом» - 8:2.

Матч с аутсайдером Западной конференции НМХЛ начался в час дня, но несмотря на проделанный 600-километровый путь в автобусе, липчане выглядели свежее своих соперников.

Хотя в начале матча наблюдалась без преувеличения упорная борьба. На 5-й минуте один из лидеров нашей команды Павел Скуматов схлопотал обидное удаление, и две минуты «Липецк» отбивался в меньшинстве. Отбился, но еще через минуту все-таки пропустил: игрок хозяев Василий Нерзяев «пробил» нашего Илью Донченко и к радости местной публики вывел «Полет» вперед – 1:0. Словом, дебют игру вышел у нашей команды, как тот блин, который комом.

«Работа над ошибками» была начата на 15-й минуте. Евгений Касицкий и Александр Арзамасцев вывели на бросок Кирилла Муравьева, и тот забил наш долгожданный гол – 1:1. Всего через две минуты у «Липецка» отличился Александр Стрелковских, причем ассистировали ему… все те же Касицкий и Арзамасцев.

На перерыв команды ушли при минимальном перевесе липчан – 2:1, а в начале второго периоде на авансцену вышел лучший по четырем (!) показателям игрок лиги (количество очков, голов, результативных передач и коэффициенту полезности «+/- ») Андрей Мещеряков. Всего 32 секунды потребовались ему в одной смене, чтобы забить два гола и, по сути, сныть все вопросы о победителе.

Далее у «Липецка» забивали Эдуард Юзбашян (28-я минута), Анатолий Прус (31-я в меньшинстве), Иван Сузаков (48-я), Александр Ковальский (60-я).

При счете 7:1 в нашу пользу игрок хозяев Иван Смолёв забил еще одну шайбу престижа своей команды.

Любопытно, что «Липецк» шесть раз оставался в большинстве, но вновь не смог разыграть «лишнего». Семь шайб липчане забросили в равных составах и одну – имея на площадке на одного игрока меньше.

В турнирной таблице «Липецк» набрал 39 очков и догнал «СКА-Варягов» из Ленинградской области. Команды теперь делят 4-5 места, но у «варягов» есть игра в запасе. Завтра армейцы на своем льду начнут выяснение отношений с «Тверичами» (6-е место) и если потеряют очки, то «Липецк» может подняться в сильнейшую «четверку». Правда, для этого нужно в обязательном порядке не оплошать в завтрашнем повторном матче в Рыбинске, который тоже начнется в 13.00.

Фото НМХЛ.

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