Происшествия

13 минут назад

В Липецкой области поймали первого ёлочного браконьера

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#Новый год #сосна #браконьер
В Липецкой области поймали первого ёлочного браконьера

41-летнего мужчину задержали в Усманском районе.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области поймали первого ёлочного браконьера. 41-летнего мужчину задержали в Усманском районе с одной срубленной сосной. 

Напомним, 1 декабря в нашем регионе стартовала усиленная охрана хвойного молодняка - операция "Новогодняя ель". Операция "Новогодняя ель" продлится с 1 по 31 декабря. Патрулировать леса круглосуточно будут 224 инспектора совместно с УМВД России по Липецкой области. Всего созданы 33 патрульные группы, установлено 100 предупреждающих аншлагов, сообщающих об отвественности, которая грозит за срубленную сосну.

Штраф за одну срубленную сосну сегодня составляет 3000 рублей плюс 3014 рублей придётся компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. За два срубленных дерева последует уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. 


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#Новый год #сосна #браконьер

Комментарии (3)

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