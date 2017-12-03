Двое липчан разобрали железнодорожную стрелку ради сдачи на металлолом

А также похитили в депо оборудование

Двое безработных жителя Липецкой области в возрасте 34-х и 32-х лет похитили оборудование из парка железнодорожной станции Липецк Юго-Восточной железной дороги, с целью дальнейшей сдачи его в пункт приема металлолома.

Вооружившись накидными ключами, отверткой и пассатижами данные они проникли на территорию парка и похитили детали устройств сигнализации, централизации и блокировки стрелочного перевода, а также разукомплектовали ряд другого оборудования, принадлежащего ОАО «Российские железные дороги».

Сразу же после совершения кражи злоумышленники сдали добытые детали в пункт приемки, расположенный в районе улицы МПС города Липецка.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении данных граждан Юго-восточным ЛУ МВД России на транспорте, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) передано в суд, сообщили в управлении на транспорте МВД России.