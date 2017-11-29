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сегодня, 11:18

Липчанин просит больше транспорта в новогоднюю ночь

12 510
#транспорт #инициатива #Новый год
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Липчанин просит больше транспорта в новогоднюю ночь

Так будет проще приехать на городские «ёлки».

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Богословский уже задумался о том, как весело провести встречу Нового года. Для посещения массовых гуляний липчанин просит в новогоднюю ночь пустить больше транспорта.

- Необходимо продумать регламент движения муниципального транспорта в новогоднюю ночь: продлить график работы до 2-3 часов ночи, по возможности максимально сократить интервалы движения на основных маршрутах.
Это не только сделает удобным передвижение по городу (к местам гуляний, в гости и из гостей и т.д.), но и дополнительно будет способствовать безопасности: меньше нетрезвых сядет за руль, меньше произойдет преступлений на улицах из хулиганских побуждений. Понятно, что таксисты будут против, но и им вполне хватит клиентов, тем более, что «новогодний тариф» всё окупит. Выдвигая данное предложение, обращаю внимание на то, что в Москве этот вопрос всегда решается в пользу горожан, и даже такая технически сложная структура, как метрополитен, продлевает на час свою работу, - указывает пример Сергей Богословский.

Предложение о работе транспорта в Липецке на новогоднюю ночь будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 декабря. Если инициатива соберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
12 510
#транспорт #инициатива #Новый год
2

Комментарии (12)

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липчанин

8 минут назад
Много в Липе глупых людей, еще один назвался, и все что бы попиарится, а ведь на самом деле мразь полная.
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Пипец!

31 минуту назад
И за таксистов он порешал! Кому сколько заработка хватит.
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Оленю

34 минуты назад
Тебя умника, в принудительном порядке назначить кондуктором в один из работающих на НГ автобусов. Внеси свой вклад, сделай пользу для гуляющих людей - это будет полезнее трёпа на колхознрм сайте.
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Водитель автобуса

36 минут назад
Сергей Богословский, тебя бы заставить в новогоднюю ночь поработать до 3-х часов.
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Animal Planet

42 минуты назад
Дома сиди,транспорта он просит или такси вызывай. Этот Богословский всегда выносит на обсуждение какую то нелепую дичь.Ну а то что он ненавидит животных,это я запомнил.
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xxx

51 минуту назад
умник блин,он будет бухать-развлекаться,а его водители автобусов катать должны,закажи себе трезвого водителя хоть паровоза и в путь!!!
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Однако

58 минут назад
Глупая мысль. В итоге,если поддержат,то народ выгонят на работу. Кому праздник с семьей,а кому алкашню катать. А кто за его инициативу двойной тариф оплатит водителю? Еще,оказывается,надо прикинуть,где массовые гулянья,куда народ доставлять! Сиди и продумывай свой новогодний маршрут сам,такси в помощь.
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Дед Мороз

сегодня, 11:35
Чудак человек, забыл, что водители автобусов тоже люди и у них есть семьи с которыми они хотят отметить Новый Год вместе!
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Липчанин

сегодня, 11:34
Ночью то ладно. 1 января, днем общественный транспорт отсутствует....
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Вопросик

сегодня, 11:29
Однако, да !
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