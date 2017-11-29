Общество
сегодня, 11:18
Липчанин просит больше транспорта в новогоднюю ночь
12 510
Так будет проще приехать на городские «ёлки».
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Богословский уже задумался о том, как весело провести встречу Нового года. Для посещения массовых гуляний липчанин просит в новогоднюю ночь пустить больше транспорта.
- Необходимо продумать регламент движения муниципального транспорта в новогоднюю ночь: продлить график работы до 2-3 часов ночи, по возможности максимально сократить интервалы движения на основных маршрутах.
Это не только сделает удобным передвижение по городу (к местам гуляний, в гости и из гостей и т.д.), но и дополнительно будет способствовать безопасности: меньше нетрезвых сядет за руль, меньше произойдет преступлений на улицах из хулиганских побуждений. Понятно, что таксисты будут против, но и им вполне хватит клиентов, тем более, что «новогодний тариф» всё окупит. Выдвигая данное предложение, обращаю внимание на то, что в Москве этот вопрос всегда решается в пользу горожан, и даже такая технически сложная структура, как метрополитен, продлевает на час свою работу, - указывает пример Сергей Богословский.
Предложение о работе транспорта в Липецке на новогоднюю ночь будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 декабря. Если инициатива соберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Необходимо продумать регламент движения муниципального транспорта в новогоднюю ночь: продлить график работы до 2-3 часов ночи, по возможности максимально сократить интервалы движения на основных маршрутах.
Это не только сделает удобным передвижение по городу (к местам гуляний, в гости и из гостей и т.д.), но и дополнительно будет способствовать безопасности: меньше нетрезвых сядет за руль, меньше произойдет преступлений на улицах из хулиганских побуждений. Понятно, что таксисты будут против, но и им вполне хватит клиентов, тем более, что «новогодний тариф» всё окупит. Выдвигая данное предложение, обращаю внимание на то, что в Москве этот вопрос всегда решается в пользу горожан, и даже такая технически сложная структура, как метрополитен, продлевает на час свою работу, - указывает пример Сергей Богословский.
Предложение о работе транспорта в Липецке на новогоднюю ночь будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 декабря. Если инициатива соберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
12 510
липчанин
Пипец!
Оленю
Водитель автобуса
Animal Planet
xxx
Однако
Дед Мороз
Липчанин
Вопросик