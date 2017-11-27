Общество

4 минуты назад

Липчанин на грузовике в Подмосковье насмерть сбил человека

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#дтп #пешеход
Липчанин на грузовике в Подмосковье насмерть сбил человека
На 95-м километре трассы М4 «Дон» в районе Ситне-Щелканова житель Липецкой области на грузовом автомобиле «Volvo» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

На место происшествия выезжали спасатели ПЧ-281, скорая помощь, экипаж ГИБДД.

В результате ДТП пешеход – 50-летний житель Нового Ступина – скончался на месте, сообщает "Ступинская панорама".
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#дтп #пешеход

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