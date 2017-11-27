Общество

51 минуту назад

В эти выходные без тепла останется центр Липецка

2 643
#Отопление
В эти выходные без тепла останется центр Липецка

Глава Липецка согласовал с "Квадрой" подключение 40 домов к новой теплосети.

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов попросил руководство "Квадры" воспользоваться ближайшей оттепелью, ожидаемой в следующие выходные, для подключения к новой тепловой сети 40 многоквартирных домов в районе Быханова сада.

- На улице будет плюсовая температура. Нужно за день переподключить жильцов этих домов к новой сети. Нужно объяснить им, что временный перебой с подачей тепла и горячей воды принесёт им возможность забыть о порывах сети, от которых они страдали годами.

Также глава Липецка призвал ресурсосрабжающие организации ликвидировать раскопы, образовавшиеся в местах проведения ремонтных работ. Выяснилось, что по городу порядка 60 не благоустроенных мест. И если асфальт в этих местах можно будет положить весной, то уже сегодня ямы нужно заделать щебнем.
2 643
#Отопление

Комментарии (2)

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ха-ха-ха

7 минут назад
город к зиме ГОТОВ! )))
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Колобок

9 минут назад
И это называется - город готов к зиме!
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