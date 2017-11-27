Россия обошла ряд стран Европы по росту потребительской уверенности

К концу года россияне увеличили свою потребительскую уверенность на фоне того, что все чаще оценивают свое материальное положение как хорошее и дающее им возможность делать более крупные траты, поэтому показателю РФ уже обошла ряд стран Европы, свидетельствует мониторинг Высшей школы экономики.

Эксперты отметили, что тенденция к росту потребительской уверенности отмечается с начала прошлого года. По мнению специалистов, уже к середине 2018 года индекс потребительской уверенности войдет в положительную зону, что станет одним из факторов, знаменующих выход экономики страны из сложного периода 2014-2015 годов.

По прогнозу Минэкономразвития, ВП по итогам года может показать рост более, чем на 2%. Рекордно сокращается инфляция, которая по заявлению министра Максима Орешкина, составит в этом году 2,5-2,8%. Вместе с этим отмечается замедление падения доходов населения.

На этом фоне происходит рост потребительской уверенности, отмечает ВШЭ, основываясь на данных Росстата. Эксперты отмечают, что этот индекс отражает ожидания граждан к состоянию экономики. Свое отношение они выражают через потребление и сбережение.

По росту индекса потребительской уверенности Россия уже обогнала Италию, Грецию, Румынию, Хорватию и Венгрию. У роста индекса есть сразу несколько серьезных оснований, пишут "Известия".