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Липецким школьникам принесли в класс скорпиона и мадагаскарских тараканов

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#скорпионы #тараканы #зоопарк
Липецким школьникам принесли в класс скорпиона и мадагаскарских тараканов

А также питона

Выездная группа липецкого зоопарка животных побывала в школе №24.

Ребятам показали хорька, кролика, морскую свинку, черепаху, скорпиона, паука и мадагаскарских тараканов, гигантскую улитку и ушастого ежа. Впечатлил школьников и королевский питон, сообщили в зоопарке.

Фото: azeri.today
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#скорпионы #тараканы #зоопарк

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