Общество
сегодня, 11:19
Липецким школьникам принесли в класс скорпиона и мадагаскарских тараканов
А также питона
Выездная группа липецкого зоопарка животных побывала в школе №24.
Ребятам показали хорька, кролика, морскую свинку, черепаху, скорпиона, паука и мадагаскарских тараканов, гигантскую улитку и ушастого ежа. Впечатлил школьников и королевский питон, сообщили в зоопарке.
Фото: azeri.today
Ребятам показали хорька, кролика, морскую свинку, черепаху, скорпиона, паука и мадагаскарских тараканов, гигантскую улитку и ушастого ежа. Впечатлил школьников и королевский питон, сообщили в зоопарке.
Фото: azeri.today