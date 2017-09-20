Липчанин заказал по почте iPhone 7...

Когда он открыл коробку, в шоке оказалась вся его семья.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка, рассказавший, что стал жертвой аферы всероссийского масштаба.- Месяц назад мне на глаза попалась реклама в интернете «Реплика Айфона А7». Поскольку мои сыновья-дошкольники уже разбили два дорогих телефона, решил заказать дешевый аналог, ведь все равно шалуны расколотят и его, - с этих слов начал свой рассказ обманутый в своих надеждах липчанин.По словам нашего собеседника, россиян в питерской фирме «Трансфин», рассылающей реплики дорогостоящих телефонов, разводят на профессиональной основе:- Я работаю в банке и не понаслышке знаю о разных способах дистанционного мошенничества. Сам не раз разбирался в ситуациях, когда наших клиентов мошенники понуждали перевести им крупные суммы денег, когда люди сообщали аферистам все данные своих карточек и счетов. Не думал даже, что сам попадусь на подобную удочку. Но попался - вместе с телефоном заказал и кожаный чехол, и защитное стекло к телефону. Уверен, операторы в «Трансфине» работают по скриптам, составленным профессиональными психологами. И мне, умному, вроде, человеку, не удалось устоять перед рекламой.Далее события развивались так.- На выпадающей на рекламе странице я указал телефон и имя. В течение пяти минут мне перезвонила девушка и уточнила мои данные. На следующий день мне перезвонили и спросили, точно ли я планирую приобрести телефон? Я подтвердил. Потом пришло смс-уведомление о направлении мне посылки наложенным платежом. Через четыре дня я получил извещение о посылке и отправился на почту. Меня удивило то, что сотрудник почты предупредила, что две недели назад мужчина вместо заказанного телефона получил коробочку с картонным наполнителем и даже обращался в полицию. Я все же оплатил сумму покупки - 8570 рублей. Открыл посылку и обомлел: меня ждал аналогичный сюрприз - внутри оказался нарезанный картон! Рядом был договор на поставку телефона и объяснительная, что фирма «Трансфин» теперь работает по такой схеме: получает деньги за первую посылку и только тогда высылает клиенту телефон и аксессуары.Липчанин тут же вызвал на почту полицию, а сам поспешил в детский сад за сыном. Вместе с ним вернулся на почту, но полицию так и не дождался: ребенок поставил на уши все отделение, раскапризничался и его пришлось вести домой. Жена от его покупки была в шоке. Еще бы, ведь из семейного бюджета сразу выпала крупная сумма!- Позвонив на указанную в документах «горячую линию», получил ответ, что фирма работает с 2014 года и все обязательства выполняет. Забегая наперед, скажу, что больше дозвониться по указанному телефону мне не удалось. Через три дня я получил смс-сообщение о том, что мне бесплатно выслана посылка. Через две недели вновь пришло аналогичное СМС. И только тогда я полез в Интернет, чтобы почитать про ООО «Трансфин», откуда я выяснил, что таких, как я, сотни, если не тысячи! - говорит владелец картонного телефона популярной модели.Обобщив рассказы обманутых россиян, банкир пришел к выводу, что все они оплатили заказанные ими реплики дорогостоящих трубок наложенным платежом, а когда вскрыли посылки, то получили либо заказанную модель телефона, но ужасного качества (с браком), либо совсем другую, неизвестную в России китайскую модель плохого качества, либо, как он, не получили ничего (если не считать товаром пачку картона и договор с объяснительной).- Как я понял, многие из обманутых людей пытаются судиться, пишут заявления в полицию и прокуратуру. Для себя я сделал один вывод: заказывать товар можно лишь на проверенных сайтах. Что ж, пусть мой урок послужит другим наукой.