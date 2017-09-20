Происшествия

55 минут назад

Липчанин заказал по почте iPhone 7...

8 1594
#афера
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Липчанин заказал по почте iPhone 7...

Когда он открыл коробку, в шоке оказалась вся его семья.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка, рассказавший, что стал жертвой аферы всероссийского масштаба.

- Месяц назад мне на глаза попалась реклама в интернете «Реплика Айфона А7». Поскольку мои сыновья-дошкольники уже разбили два дорогих телефона, решил заказать дешевый аналог, ведь все равно шалуны расколотят и его, - с этих слов начал свой рассказ обманутый в своих надеждах липчанин.

По словам нашего собеседника, россиян в питерской фирме «Трансфин», рассылающей реплики дорогостоящих телефонов, разводят на профессиональной основе:

- Я работаю в банке и не понаслышке знаю о разных способах дистанционного мошенничества. Сам не раз разбирался в ситуациях, когда наших клиентов мошенники понуждали перевести им крупные суммы денег, когда люди сообщали аферистам все данные своих карточек и счетов. Не думал даже, что сам попадусь на подобную удочку. Но попался - вместе с телефоном заказал и кожаный чехол, и защитное стекло к телефону. Уверен, операторы в «Трансфине» работают по скриптам, составленным профессиональными психологами. И мне, умному, вроде, человеку, не удалось устоять перед рекламой.

Далее события развивались так.

- На выпадающей на рекламе странице я указал телефон и имя. В течение пяти минут мне перезвонила девушка и уточнила мои данные. На следующий день мне перезвонили и спросили, точно ли я планирую приобрести телефон? Я подтвердил. Потом пришло смс-уведомление о направлении мне посылки наложенным платежом. Через четыре дня я получил извещение о посылке и отправился на почту. Меня удивило то, что сотрудник почты предупредила, что две недели назад мужчина вместо заказанного телефона получил коробочку с картонным наполнителем и даже обращался в полицию. Я все же оплатил сумму покупки - 8570 рублей. Открыл посылку и обомлел: меня ждал аналогичный сюрприз - внутри оказался нарезанный картон! Рядом был договор на поставку телефона и объяснительная, что фирма «Трансфин» теперь работает по такой схеме: получает деньги за первую посылку и только тогда высылает клиенту телефон и аксессуары.
Документ(33)-1.jpg
Документ(33)-2.jpg
Липчанин тут же вызвал на почту полицию, а сам поспешил в детский сад за сыном. Вместе с ним вернулся на почту, но полицию так и не дождался: ребенок поставил на уши все отделение, раскапризничался и его пришлось вести домой. Жена от его покупки была в шоке. Еще бы, ведь из семейного бюджета сразу выпала крупная сумма!

- Позвонив на указанную в документах «горячую линию», получил ответ, что фирма работает с 2014 года и все обязательства выполняет. Забегая наперед, скажу, что больше дозвониться по указанному телефону мне не удалось. Через три дня я получил смс-сообщение о том, что мне бесплатно выслана посылка. Через две недели вновь пришло аналогичное СМС. И только тогда я полез в Интернет, чтобы почитать про ООО «Трансфин», откуда я выяснил, что таких, как я, сотни, если не тысячи! - говорит владелец картонного телефона популярной модели.

Обобщив рассказы обманутых россиян, банкир пришел к выводу, что все они оплатили заказанные ими реплики дорогостоящих трубок наложенным платежом, а когда вскрыли посылки, то получили либо заказанную модель телефона, но ужасного качества (с браком), либо совсем другую, неизвестную в России китайскую модель плохого качества, либо, как он, не получили ничего (если не считать товаром пачку картона и договор с объяснительной).

- Как я понял, многие из обманутых людей пытаются судиться, пишут заявления в полицию и прокуратуру. Для себя я сделал один вывод: заказывать товар можно лишь на проверенных сайтах. Что ж, пусть мой урок послужит другим наукой.
8 1594
#афера
2

Комментарии (8)

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Адвокат Д

30 секунд назад
Тщеславие всему виной. На недалёких гражданах, обожающих айфоны, аферисты озолотились уже!
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реплика

1 минуту назад
заказывать поддельный айфон уже соучастие в преступоении , имхо
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Animal Planet

3 минуты назад
А я вот не пойму,зачем дошкольникам дорогие телефоны покупать? А реклама в интернете и правда задолбала,изо всех щелей лезет.
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я

11 минут назад
Без лоха и жизнь плоха. Учат нас, учат и никак не научат...
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Guest

14 минут назад
Ministr, а я недавно наткнулся на блог чувака, который спамил в комментах, его вычислили по ip, нашли, поймали и оторвали кое чего. Шутка) А если по теме: покупайте дорогие вещи в магазине, надежнее и проще с гарантей
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20!8

14 минут назад
Это россия сынок
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Липчаниен

20 минут назад
Какие же лохи меня окружают....
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Ministr

26 минут назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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