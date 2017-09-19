«...В здании заложена бомба. Стоим, ждем...»

Эвакуация ТЦ Липецка в профилях соцсетей.

Видео для Кристины) #ривьера Публикация от Marina Bushina (@mbushina) Сен 19 2017 в 7:39 PDT

Публикация от Наталья Новикова (@nat86800291) Сен 19 2017 в 7:34 PDT

Эвакуация ТЦ "Радуга" Публикация от Наталья Новикова (@nat86800291) Сен 19 2017 в 6:55 PDT

В разгар рабочего дня поступило сообщение о том, что в здании заложена бомба. Стоим, ждём :( Публикация от Анна Антонян (@anechkaantonyan) Сен 19 2017 в 6:59 PDT

Не успели мы спуститься на первый этаж ТЦ Малибу, как объявили по радио ТЦ, что в здании, возможно, бомба и всех просят выйти на улицу. Первый мой поезд в Липецк и первый посещенный мной ТЦ и такое... Публикация от Свадебный журнал МАРЬЯЖ (@marjazh) Сен 19 2017 в 6:48 PDT

У кого то бомба Публикация от Сергей (@sergei_afanasiev) Сен 19 2017 в 6:53 PDT

#хватитзвонить и отвлекать людей от работы Публикация от @andrisshaker Сен 19 2017 в 7:21 PDT

Волна телефонных «минирований» социальных объектов в России докатилась и до Липецка. К концу рабочего дня 19 сентября звонки с сообщениями о заложенных бомбах поступили администрациям торгово-развлекательных центров Липецка. В их числе - «Липецк», «Малибу», «Ривьера», «Армада», «Радуга», «Ноябрьский», ТЦ «Радуга» на Заводской площади и «Квартал» на улице Зои Космодемьянской, «Армада» у Октябрьского рынка. Уже не особо беспокоясь за достоверность сообщений, уставшие от розыгрышей посетители ТЦ не скрывают своего раздражения и несерьезного отношения к ситуации. Эмоции и фото — в обзоре Instagram.