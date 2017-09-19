Происшествия

сегодня, 17:55

«...В здании заложена бомба. Стоим, ждем...»

5 2586
#телефонный терроризм
3
«...В здании заложена бомба. Стоим, ждем...»

Эвакуация ТЦ Липецка в профилях соцсетей.

Волна телефонных «минирований» социальных объектов в России докатилась и до Липецка. К концу рабочего дня 19 сентября звонки с сообщениями о заложенных бомбах поступили администрациям торгово-развлекательных центров Липецка. В их числе - «Липецк», «Малибу», «Ривьера», «Армада», «Радуга», «Ноябрьский», ТЦ «Радуга» на Заводской площади и «Квартал» на улице Зои Космодемьянской, «Армада» у Октябрьского рынка. Уже не особо беспокоясь за достоверность сообщений, уставшие от розыгрышей посетители ТЦ не скрывают своего раздражения и несерьезного отношения к ситуации. Эмоции и фото — в обзоре Instagram.

Видео для Кристины) #ривьера

Публикация от Marina Bushina (@mbushina)

Эвакуация ТЦ "Радуга"

Публикация от Наталья Новикова (@nat86800291)

У кого то бомба

Публикация от Сергей (@sergei_afanasiev)

#хватитзвонить и отвлекать людей от работы

Публикация от @andrisshaker

5 2586
#телефонный терроризм
3

Комментарии (5)

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С юга

10 минут назад
В Краснодаре сегодня тоже звонят и сообщают о минировании тц, уже так же эвакуировали насколько торговых центров, так что это не тлько в Липецке
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Кристина

19 минут назад
ну и дуры вы короче, страшенные, короче..
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дАцент

38 минут назад
А Европу не "минировали"?
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Ольга

44 минуты назад
Там моя дочка работает
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