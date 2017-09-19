Происшествия
сегодня, 17:55
«...В здании заложена бомба. Стоим, ждем...»
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Эвакуация ТЦ Липецка в профилях соцсетей.
Волна телефонных «минирований» социальных объектов в России докатилась и до Липецка. К концу рабочего дня 19 сентября звонки с сообщениями о заложенных бомбах поступили администрациям торгово-развлекательных центров Липецка. В их числе - «Липецк», «Малибу», «Ривьера», «Армада», «Радуга», «Ноябрьский», ТЦ «Радуга» на Заводской площади и «Квартал» на улице Зои Космодемьянской, «Армада» у Октябрьского рынка. Уже не особо беспокоясь за достоверность сообщений, уставшие от розыгрышей посетители ТЦ не скрывают своего раздражения и несерьезного отношения к ситуации. Эмоции и фото — в обзоре Instagram.
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С юга
Кристина
Оксана Иванова
дАцент
Ольга