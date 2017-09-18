Печальный итог выходных: на дорогах области погибли семь человек

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 35 человек, 7 погибли.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 15 сентября в Липецке на улице Ангарской 58-летний водитель «ВАЗ-21140» допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-330232», под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя и погибла 59-летняя женщина .



В эти же сутки в Лебедянском районе на автодороге «Мокрое-Павелка» свалился в кювет автомобиль «Шевроле-Нива» под управлением 46-летнего мужчины. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

16 сентября в Становлянском районе на автодороге «Дон» 32-летний водитель «ВАЗ-21099», допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и трое пассажиров автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.

В эти же сутки в Липецком районе на автодороге «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» столкнулись «Лада-111760», под управлением 32-летнего водителя, и «Мазда» под управлением 52-летнего водителя. В ДТП погибли водитель «Лады», его 27-летняя пассажирка и 11-месячный ребенок, пострадали 54-летний пассажир «Лады», водитель «Мазды», его 31-летняя и 34-летняя пассажирки .

В Данковском районе на автодороге «Данков – Ярославы – Барятино» столкнулись «Форд-Мондео» 19-летнего водителя, и трактор «К-701» под управлением 23-летнего водителя. В ДТП погибли водитель иномарки и его 15-летний пассажир , 19-летняя пассажирка «Форда» с различными травмами была госпитализирована в ГУЗ «Данковская МРБ».

17 сентября в Елецком районе на автодороге «Дон» столкнулись «Ситроен С8», «Опель Вектра» и «Вольво» . В аварии пострадали водитель «Ситроена», трое его пассажиров, в том числе 4-летняя девочка, а также водитель «Опеля Вектра».

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 3550 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 32, неиспользование ремней безопасности – 173, детских удерживающих устройств -31, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 156.