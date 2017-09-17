В мире
сегодня, 15:59
Саакашвили озвучил три требования к властям Украины
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал митинг в Киеве
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал митинг в Киеве, в Киеве, в ходе которого будут озвучены три требования к украинским властям. Об этом он написал на своей странице в Facebook, - сообщает Российская Газета.
По словам Саакашвили, активисты планируют собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. "А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", - отметил Саакашвили.
Ранее портал iz.ru сообщил, что лишенный гражданства Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины 10 сентября. В результате инцидента ранения получили более десяти пограничников и полицейских. После прорыва границы было возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек. Сам Саакашвили остается на свободе.
По словам Саакашвили, активисты планируют собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. "А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", - отметил Саакашвили.
Ранее портал iz.ru сообщил, что лишенный гражданства Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины 10 сентября. В результате инцидента ранения получили более десяти пограничников и полицейских. После прорыва границы было возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек. Сам Саакашвили остается на свободе.