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сегодня, 16:06
Названа самая ленивая страна в мире
Рейтинг соотнесли с подвижностью.
Как сообщает РИА Новости, ученые из Стэнфордского университета собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира. Исследователям удалось установить значительную разницу в уровне физической активности между самыми "подвижными" и "ленивыми" странами.
Больше всего активных людей проживает в Гонконге, Китае, Швеции, Южной Корее, Чехии. Замыкают десятку "самых подвижных" Нидерланды.Число ленных преобладает в Саудовской Аравии. Далее следуют Австралия, Канада, Египет, США и Новая Зеландия. Россия находится на 14-ом месте рейтинга. Как выяснили ученые, среднестатистический россиянин совершает примерно 5900 шагов в день.
Ученые также заметили, что в странах с небольшим показателем ожирения люди каждый день ходят примерно одинаково. При этом в других странах, где были большие разрывы в уровне физической активности между «подвижными» и «ленивыми» людьми, ожирение является гораздо более значительной проблемой.
Больше всего активных людей проживает в Гонконге, Китае, Швеции, Южной Корее, Чехии. Замыкают десятку "самых подвижных" Нидерланды.Число ленных преобладает в Саудовской Аравии. Далее следуют Австралия, Канада, Египет, США и Новая Зеландия. Россия находится на 14-ом месте рейтинга. Как выяснили ученые, среднестатистический россиянин совершает примерно 5900 шагов в день.
Ученые также заметили, что в странах с небольшим показателем ожирения люди каждый день ходят примерно одинаково. При этом в других странах, где были большие разрывы в уровне физической активности между «подвижными» и «ленивыми» людьми, ожирение является гораздо более значительной проблемой.