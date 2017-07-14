В мире

сегодня, 16:06

Названа самая ленивая страна в мире

84
#исследование #рейтинг #лень
Названа самая ленивая страна в мире

Рейтинг соотнесли с подвижностью.

Как сообщает РИА Новости, ученые из Стэнфордского университета собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира. Исследователям удалось установить значительную разницу в уровне физической активности между самыми "подвижными" и "ленивыми" странами.

Больше всего активных людей проживает в Гонконге, Китае, Швеции, Южной Корее, Чехии. Замыкают десятку "самых подвижных" Нидерланды.Число ленных преобладает в Саудовской Аравии. Далее следуют Австралия, Канада, Египет, США и Новая Зеландия. Россия находится на 14-ом месте рейтинга. Как выяснили ученые, среднестатистический россиянин совершает примерно 5900 шагов в день.

Ученые также заметили, что в странах с небольшим показателем ожирения люди каждый день ходят примерно одинаково. При этом в других странах, где были большие разрывы в уровне физической активности между «подвижными» и «ленивыми» людьми, ожирение является гораздо более значительной проблемой.
84
#исследование #рейтинг #лень

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Долгий рабочий день может привести к аритмии
Долгий рабочий день может привести к аритмии

сегодня, 15:53

В мире
Блогера предлагают наказать 6,5 годами тюрьмы
#приговор #суд #блогер
Блогера предлагают наказать 6,5 годами тюрьмы

сегодня, 15:52

В мире
Авиалайнер насмерть сдул туристку на карибском пляже‍
Авиалайнер насмерть сдул туристку на карибском пляже‍

вчера, 18:45

В мире
#визит #Трамп
Из-за визита Трампа закроют Эйфелеву башню

вчера, 15:45

В мире
Китайские физики впервые в мире совершили квантовую телепортацию в космос
Китайские физики впервые в мире совершили квантовую телепортацию в космос

12.07.2017 16:34

В мире
#антарктида #айсберг
Айсберг в 1 трлн тонн откололся от Антарктиды

12.07.2017 15:38

В мире