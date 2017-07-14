Липчанка сядет в тюрьму только в 2029 году

Женщина 1 сентября обокрала три школы.

Советский районный суд Липецка вынес приговор местной жительнице. Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Советского района Липецка, женщина признана виновной в восьми кражах.



Установлено, что преступница имеет отношение к краже детской коляски стоимостью 9 765 рублей 14 марта 2016 года из подъезда дома №16 по улице Звездная. Уже 18 июля женщина отправилась на дело в учреждение здравоохранения. Из кабинета №17 инфекционной больницы на Космонавтов пропал кошелек с 10 100 рублей. 29 июля выбор преступницы пал на учреждение дошкольного образования: из детской группы детсада №10 на Краснознаменной пропал кошелек с 2 600 рублями и скидочными картами. 28 августа в больнице на улице Космонавтов женщина из сестринской украла кошелек с 1 150 рублями, а также сняла с банковской карты пострадавшей 5 500 рублей.



В День знаний силами злоумышленницы из кабинета №12 школы №6 пропал телефон «Самсунг Гелакси 3 дуос», стоимостью 6 976 рублей, и кошелек с 1 000 рублей. Тогда же, 1 сентября, женщина посетила школу №23, где после ее визита не досчитались кошелька и денег. Хоть наличных в нем было и всего-то 130 рублей, но само портмоне оценили в 4 000 рублей. Кроме того, в кошельке были банковские карты, со счета одной из них преступница похитила 22 500 рублей. 23 января воришка перешла на новый уровень и покусилась на имущество в кабинете директора гимназии №1. В итоге потерпевшая лишилась денег и имущества на 7 000 рублей.



В суде женщина признала свою вину. В ходе разбирательства удалось выяснить, что липчанка — частый гость в местах не столь отдаленных. Причем выходит оттуда женщина с не самыми лестными характеристиками. Кроме того, оказалось, что с марта 20165 года липчанка стоит на учете как зависимая от опиатов. Вместе с этим, женщина и ее 2-летняя дочь больны СПИДом.



Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения дочерью осужденной 14-ти лет, или до 2029 года.