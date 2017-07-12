У липчанина забрали кроссовки и три спортивных костюма

Одежда и обувь оказались подделкой.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в отношении местного предпринимателя. Иск против бизнесмена подало региональное управление МВД.



Как указано в решении, причиной обращения в суд стало выявление факта торговли якобы брендовой одеждой и обувью. Нарушение установил старший инспектор по исполнению административного законодательства в магазине на улице Меркулова 22 ноября. Там нашли сомнительные кроссовки «Nike» и три спортивных костюма от «Adidas». Продукцию изъяли и отправили экспертам. Специалисты указали на признаки контрафакта, а представили брендов — на отсутствие разрешения на реализацию.



Суд решил привлечь 30-летнего бизнесмена к ответственности и наказал его предупреждением. А вот три спортивных костюма и кроссовки придется уничтожить.