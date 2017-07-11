Общество
55 минут назад
Липецкая вечЁрка: новая база отдыха, новый вице-мэр и новая система платы за ЖКХ
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей в Липецке и регионе по версии интернет-читателей во вторник, 11 июля.
Максимальное внимание сегодня было приковано к сообщению про коммуналку. В регионе планируется появление посредника между населением с одной стороны и предприятиями сферы ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями с другой.
Активно липчане старались узнать подробности новости про убийство. 10 июля около 20.00 в Липецке на улице Неделина от полученных побоев скончался 52-летний мужчина. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, горожанина избил его квартирант.
Живое обсуждение вызвала тема про назначение нового вице-мэра Липецка. Дмитрий Аверов продолжит курировать вопросы экономики, финансов, транспорта, потребительского рынка.
Много мнений липчане оставили под заметкой насчет строительства новой базы отдыха. Проект «Заречья» предполагает строительство туристических домиков, беседок, домика охраны, стоянки и ограждения. Не исключено, что «Заречье» сразу введут в эксплуатацию. На территории комплекса планируется также организация поля для гольфа, проведение развлекательных и спортивных мероприятий, зона торговли, пляжные сооружения и горные убежища, парк отдыха.
Между тем положительные эмоции липчанам во вторник подарило сообщение про полезный подарок городу ко Дню рождения. К запуску готовятся спорткомплексы под открытым небом по адресам: Катукова, 40 и 42, Стаханова, 8 и 10, а также Доватора, 2-6. Площадки под снаряды уже практически готовы, «Спортивный город» теперь ждет сами тренажеры.
Максимальное внимание сегодня было приковано к сообщению про коммуналку. В регионе планируется появление посредника между населением с одной стороны и предприятиями сферы ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями с другой.
Активно липчане старались узнать подробности новости про убийство. 10 июля около 20.00 в Липецке на улице Неделина от полученных побоев скончался 52-летний мужчина. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, горожанина избил его квартирант.
Живое обсуждение вызвала тема про назначение нового вице-мэра Липецка. Дмитрий Аверов продолжит курировать вопросы экономики, финансов, транспорта, потребительского рынка.
Много мнений липчане оставили под заметкой насчет строительства новой базы отдыха. Проект «Заречья» предполагает строительство туристических домиков, беседок, домика охраны, стоянки и ограждения. Не исключено, что «Заречье» сразу введут в эксплуатацию. На территории комплекса планируется также организация поля для гольфа, проведение развлекательных и спортивных мероприятий, зона торговли, пляжные сооружения и горные убежища, парк отдыха.
Между тем положительные эмоции липчанам во вторник подарило сообщение про полезный подарок городу ко Дню рождения. К запуску готовятся спорткомплексы под открытым небом по адресам: Катукова, 40 и 42, Стаханова, 8 и 10, а также Доватора, 2-6. Площадки под снаряды уже практически готовы, «Спортивный город» теперь ждет сами тренажеры.
Виндетта