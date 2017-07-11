Происшествия

24 минуты назад

Квартирант забил до смерти хозяина жилья

1 370
#убийство
Квартирант забил до смерти хозяина жилья

27-летний подозреваемый в преступлении арестован.

10 июля около 20.00 в Липецке на улице Неделина от полученных побоев скончался 52-летний мужчина. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, горожанина избил его квартирант.

27-летний квартирант и хозяин жилья часто выпивали вместе. В этот раз выпивка закончилась ссорой: схватив деревянную вешалку квартирант несколько раз ударил собутыльника по голове. Затем добавил топорищем.

От полученных ранений 52-летний мужчина умер. Его квартирант был задержан, а затем помещен под стражу.
1 370
#убийство

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