Квартирант забил до смерти хозяина жилья

27-летний подозреваемый в преступлении арестован.

10 июля около 20.00 в Липецке на улице Неделина от полученных побоев скончался 52-летний мужчина. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, горожанина избил его квартирант.



27-летний квартирант и хозяин жилья часто выпивали вместе. В этот раз выпивка закончилась ссорой: схватив деревянную вешалку квартирант несколько раз ударил собутыльника по голове. Затем добавил топорищем.



От полученных ранений 52-летний мужчина умер. Его квартирант был задержан, а затем помещен под стражу.

