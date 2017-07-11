Общество

сегодня, 10:36

Липчанам ко Дню города подарят уличные тренажеры

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#тренажеры #благоустройство #спортивная площадка
Липчанам ко Дню города подарят уличные тренажеры

Комплексы хотят установить к празднику.

Сдача трех комплексов уличных тренажеров запланирована в Липецке в канун Дня города. Об этом GOROD48 сообщил заместитель директора МАУ «Спортивный город» Эдуард Богомолов. Собеседник уточнил, что к запуску готовятся спорткомплексы под открытым небом по адресам: Катукова, 40 и 42, Стаханова, 8 и 10, а также Доватора, 2-6. Площадки под снаряды уже практически готовы, «Спортивный город» теперь ждет сами тренажеры.

- Получить уличные тренажеры в свой двор — не задача из области фантастики, а абсолютно реальная и выполнимая цель. Для этого нужно обратиться в местный Совет общественного самоуправления. Там ваше пожелание рассмотрят, и при одобрении свяжутся с нами, - раскрыл простой механизм Эдуард Богомолов.

Сейчас в Липецке готовятся не только к пуску в работу уличных тренажеров. Комплексное благоустройство спортивных площадок со сменой покрытия идет на Левобережной,1, обновлена хоккейная коробка на Космонавтов,6, идут работы на Неделина, 15. Всего в этом году «Спортивный город» довел до ума пять спортивных объектов, а тренажеры установлены по 11 адресам. Идет обсуждение создания тренажерного комплекса а месте хоккейной коробки на Вермишева, 25.

Впрочем, нередко благое дело моментально попадает в поле зрения вандалов. Детвора и не отличающиеся адекватностью взрослые намеренно выводят из строя снаряжение. Из-за этого площадки и тренажеры, на которых часто висит сразу с десяток «спортсменов», приходится часто ремонтировать. Болевые точки специалисты организации наносят на карту ремонтов еженедельно, иногда приходится принимать экстренные меры, так как поломка угрожает жизни и здоровью липчан.
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#тренажеры #благоустройство #спортивная площадка

Комментарии (4)

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участковый

6 минут назад
У 66 лицея уже все поломали.....................((((((((((((((((((((
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Ирина Петровна

42 минуты назад
Горожанин, и охранника с пистолетом, чтобы охранял.
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Бим

49 минут назад
Заржавеют в первую же зиму
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Горожанин

55 минут назад
На 26-ом мкр сделайте! Хоть что-то для детей
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