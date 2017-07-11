Липчанам устроят мобильные аттракционы

Благоустройство Каменного лога окончательно утверждено.

Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства Липецка, проект благоустройства Каменного лога неоднократно дорабатывался с учетом природных, экологических и техногенных изменений и наконец принял окончательную форму.Его реализация будет проводится по участкам поэтапно. Всего запроектировано пять участков, прилегающих к соответствующим жилым массивам. Первая очередь строительства спортивно-рекреационного комплекса открылась 20 июля 2008 года в районе 15 микрорайона. В этом году приступят к осуществлению проекта в Центральной части (участок от ул. Горького до дамбы проезда у Центрального рынка). На его территории, протяженностью один километр, запроектированы площадки для отдыха, мобильных аттракционов и торговых точек, а склон оврага украсит амфитеатр.Каменный лог – уникальное природное явление, протянувшийся на 8 километров через всю правобережную часть Липецка, является огромным потенциалом для использования в качестве рекреационной зоны, считают в городской администрации.