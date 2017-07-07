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В вуз Липецка запретили прием

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#лицензия #образование
В вуз Липецка запретили прием

Ранее учреждение лишили аккредитации.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекратил действие лицензии НОЧУ ВО «Липецкий Институт Управления». Вместе с липецким учреждением образования лицензии на тех же основаниях лишили ЧОУ ВПО «Московский банковский институт», сообщает Рособрнадзор.

«Липецкий Институт Управления» был основан в 2004 году как самостоятельное негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. «ЛИУ» готовил экономистов, менеджеров, дизайнеров и пиарщиков. Официальная «прописка» вуза находится на улице 9 Мая. По данным ФНС новый ректор учебного заведения был назначен в ноябре 2016 года. Им является Григорий Ведяшев.

Иск к ЛИУ был подан Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России. В 2014 году ЛИУ было включено в список образовательных организаций, выполнивших менее четырёх показателей мониторинга эффективности. В связи с этим в 2015 году в Рособрнадзоре было дано поручение о проведении внеплановых проверок. В результате проверяющие обнаружили нарушения в качестве подготовки студентов, а также ряд иных недочетов.

К примеру, у «ЛИУ» не было помещений для занятий физкультурой для будущих экономистов, пиарщиков, рекламщиков и менеджеров; вуз не имел условий для оказания медицинской помощи и питания учащихся; отсутствовала программа по четырем направлениям подготовки; в штате не было преподавателей достаточной квалификации и научных работников; в договоре на обучение отсутствовала полная стоимость услуг. Полный список нарушений был зафиксирован в неутешительном для вуза заключении экспертов. Несмотря на все старания, руководству «ЛИУ» так и не удалось устранить все недочеты. Действие лицензии вуза было приостановлено в декабре 2016 года. 

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#лицензия #образование

Комментарии (3)

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Алекс

26 минут назад
Давно пора все эти шараги позакрывать, и лэги, и муниципальный. Оставьте 5 вузов и хватит, а эти для отмывания денег созданы
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fac

30 минут назад
когда ЛГПУ?
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Абориген

51 минуту назад
Какая новость свежая. А что еще не подождать? Что бы настоялась ;-)
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