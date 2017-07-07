В вуз Липецка запретили прием

Ранее учреждение лишили аккредитации.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекратил действие лицензии НОЧУ ВО «Липецкий Институт Управления». Вместе с липецким учреждением образования лицензии на тех же основаниях лишили ЧОУ ВПО «Московский банковский институт», сообщает Рособрнадзор.



«Липецкий Институт Управления» был основан в 2004 году как самостоятельное негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. «ЛИУ» готовил экономистов, менеджеров, дизайнеров и пиарщиков. Официальная «прописка» вуза находится на улице 9 Мая. По данным ФНС новый ректор учебного заведения был назначен в ноябре 2016 года. Им является Григорий Ведяшев.



Иск к ЛИУ был подан Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России. В 2014 году ЛИУ было включено в список образовательных организаций, выполнивших менее четырёх показателей мониторинга эффективности. В связи с этим в 2015 году в Рособрнадзоре было дано поручение о проведении внеплановых проверок. В результате проверяющие обнаружили нарушения в качестве подготовки студентов, а также ряд иных недочетов.



К примеру, у «ЛИУ» не было помещений для занятий физкультурой для будущих экономистов, пиарщиков, рекламщиков и менеджеров; вуз не имел условий для оказания медицинской помощи и питания учащихся; отсутствовала программа по четырем направлениям подготовки; в штате не было преподавателей достаточной квалификации и научных работников; в договоре на обучение отсутствовала полная стоимость услуг. Полный список нарушений был зафиксирован в неутешительном для вуза заключении экспертов. Несмотря на все старания, руководству «ЛИУ» так и не удалось устранить все недочеты. Действие лицензии вуза было приостановлено в декабре 2016 года.



