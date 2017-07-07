Эротичные неровности и Бэтмен

На липецких дорогах появляются необычные знаки ПДД.

Нестандартные знаки дорожного движения появились в Липецкой области. Пользователи социальных сетей указали, как минимум, на два новых обозначения ПДД на липецких дорогах.Первый случай, как утверждает автор снимка, относится к Липецку. Один из знаков превратился из обозначения о требовании уступить дорогу в символ Бэтмена.Второй креативно обновленный знак появился на дорогах Ельца. Там обозначение неровности на дорогах превратилось в весьма эротичные бугорки.