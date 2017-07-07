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сегодня, 11:02

Эротичные неровности и Бэтмен

5 862
#знаки #фото
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Эротичные неровности и Бэтмен

На липецких дорогах появляются необычные знаки ПДД.

Нестандартные знаки дорожного движения появились в Липецкой области. Пользователи социальных сетей указали, как минимум, на два новых обозначения ПДД на липецких дорогах.

Первый случай, как утверждает автор снимка, относится к Липецку. Один из знаков превратился из обозначения о требовании уступить дорогу в символ Бэтмена.

Второй креативно обновленный знак появился на дорогах Ельца. Там обозначение неровности на дорогах превратилось в весьма эротичные бугорки.

5 862
#знаки #фото
1

Комментарии (5)

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логика

2 минуты назад
почти на каждом заборе по эротичному органу нарисовано....давайте новости про них
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ОЗО

23 минуты назад
Бэтмен из Задонска)
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кто

29 минут назад
мимо проезжал ? ) https://www.drive2.ru/l/2574119/
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да уж

42 минуты назад
там же видно,что подрисовано
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Народ должен знать героев в лицо

54 минуты назад
А где установят знак, что там находится дебил-художник дурацких знаков?
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