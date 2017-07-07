Лишенный прав липчанин купил новые через интернет

И продолжил кататься.

Мировой суд СУ №2 Левобережного района Липецка вынес приговор в отношении местного жителя. Лишенного водительских прав мужчину привлекли к ответственности за использование подложных документов.



Как установлено в суде, липчанина ранее лишили водительских прав за пьяную езду, но это не охладило его желания сесть за руль. Для исполнения задачи мужчина через интернет купил новые, естественно, поддельные права на свое имя. Подделка разрешали ему управление транспортными средствами категории «В», «С», «СЕ». Обман вскрылся при проверке документов автоинспектором.



Мужчина в суде согласился с обвинением. Суд признал мужчину виновным и наказал его штрафом в 10 000 рублей. А также возложил на него ответственность пройти социальную реабилитацию.