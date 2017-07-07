В России

вчера, 16:00

Ждун станет героем мультика

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#мультфильм #мем
Ждун станет героем мультика
В России появятся лицензионные мультфильмы и видеоблог по мотивам популярного интернет-мема "Ждун". Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что компания CD Land приобрела права на использования бренда "Ждун" в России и СНГ у голландской художницы Маргрит ван Брифорт.

Ждуном называют скульптуру Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Работа посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам. В январе 2017 года Ждун стал популярным мемом в Рунете.
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#мультфильм #мем

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