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Убийца четырех человек приговорен к пожизненному сроку
Мужчина стрелял в людей безо всяких причин.
Приморский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы 24-летнего Павла Островского, который из обреза охотничьего ружья застрелил в городе Артеме четырех человек. Как сообщает РИА Новости, он также признан виновным по статьям "Убийство", "Разбой", "Похищение у гражданина паспорта", "Вымогательство", "Незаконное изготовление оружия", "Незаконное хранение, ношение оружия" и "Незаконное приобретение, хранение взрывных устройств".
Как установили следствие и суд, в 2014 году подсудимый незаконно приобрел охотничье ружье, сделал из него обрез и изготовил патроны. Первое убийство он совершил в январе 2015 года, выстрелив в случайного прохожего на улице Амурского в городе Артеме. Как подчеркивают в СК, сделал он это из хулиганских побуждений - никакого повода у него не было.
В апреле и августе, снова безо всяких причин, он застрелил еще двух незнакомых ему мужчин. После последнего убийства он поймал такси, и, сев в машину, убил таксиста, после чего забрал ценности и паспорт. Затем нашел родственников погибшего и стал требовать у них выкуп 400 тысяч рублей. На встрече при передаче половины от суммы, его задержали правоохранители.
Как установили следствие и суд, в 2014 году подсудимый незаконно приобрел охотничье ружье, сделал из него обрез и изготовил патроны. Первое убийство он совершил в январе 2015 года, выстрелив в случайного прохожего на улице Амурского в городе Артеме. Как подчеркивают в СК, сделал он это из хулиганских побуждений - никакого повода у него не было.
В апреле и августе, снова безо всяких причин, он застрелил еще двух незнакомых ему мужчин. После последнего убийства он поймал такси, и, сев в машину, убил таксиста, после чего забрал ценности и паспорт. Затем нашел родственников погибшего и стал требовать у них выкуп 400 тысяч рублей. На встрече при передаче половины от суммы, его задержали правоохранители.