Общество

вчера, 17:41

Областная избирательная комиссия презентовала новый интерактивный проект

2 439
#выборы
Областная избирательная комиссия презентовала новый интерактивный проект

Проект носит название «Липецкая область выбирает Президента!».

Новый интерактивный проект для избирателей, которые интересуются жизнью страны, запустила избирательная комиссия Липецкой области совместно с общественным Фондом «Город будущего». 

В дни национальных культур, которые сейчас проходят в муниципальных образованиях нашего региона, активные граждане могут проверить свое знание административно-территориального деления Российской Федерации. В этом им поможет специальная спилс-карта.

Инновационная разработка представляет собой набор магнитов, выполненных в форме территориальных единиц государства. Задача участников проекта – правильно собрать спилс-карту, как пазл, за максимально короткое время. Организаторы уверены: увлекательная игра позволяет избирателям осознать единство большой страны, что особенно важно в преддверии выборов Президента России.

Первый турнир прошел в прошедшую субботу в Красном. В процесс оказались вовлечены около 500 человек, отдыхающих в этот день на центральной площади села. 25 избирателей рискнули попробовать свои силы в сборе карты на время. И лишь несколько участников в результате подтвердили свое абсолютное знание федеративного устройства Российской Федерации.

Проект «Липецкая область выбирает Президента!» будет продолжен. 
В ближайший месяц региональная избирательная комиссия и общественный Фонд «Город будущего» предложат собрать спилс-карту Российской Федерации избирателям Усманского, Лев-Толстовского и Измалковского районов, сообщили в областной избирательной комиссии.

2 439
#выборы

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

вчера, 21:56
а где кудесник алтух который карту соберет на-148 процентов
ответить

Липанин.

вчера, 19:32
Люди уже никого давно не выбирают! Власть сама себя выбирает . Все выборы профанация. Как это надело бла бла и пожизненный Путин и Коралев. Два срока и пинка под зад так по канституции .
ответить

Еще в рубрике

Областная избирательная комиссия презентовала новый интерактивный проект
#выборы
2
Областная избирательная комиссия презентовала новый интерактивный проект

вчера, 17:41

Общество
Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов
#Приставы #УФССП #долги
5
Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов

вчера, 17:12

Общество
Cельские магазины начали фиксировать продажи алкоголя
#алкоголь #спиртное
3
Cельские магазины начали фиксировать продажи алкоголя

вчера, 17:02

Общество
Выпускников прошлых лет приглашают за результатами ЕГЭ
#образование #ЕГЭ
Выпускников прошлых лет приглашают за результатами ЕГЭ

вчера, 16:58

Общество
В Задонском районе перезахоронят красноармейца
#красноармеец #поисковики #перезахоронение
1
В Задонском районе перезахоронят красноармейца

вчера, 16:35

Общество
Льготников отказываются возить по картам в полцены
#транспорт #проезд #горячая линия
90
Льготников отказываются возить по картам в полцены

вчера, 16:31

Общество