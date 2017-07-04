Областная избирательная комиссия презентовала новый интерактивный проект

Проект носит название «Липецкая область выбирает Президента!».

Новый интерактивный проект для избирателей, которые интересуются жизнью страны, запустила избирательная комиссия Липецкой области совместно с общественным Фондом «Город будущего».

В дни национальных культур, которые сейчас проходят в муниципальных образованиях нашего региона, активные граждане могут проверить свое знание административно-территориального деления Российской Федерации. В этом им поможет специальная спилс-карта.

Инновационная разработка представляет собой набор магнитов, выполненных в форме территориальных единиц государства. Задача участников проекта – правильно собрать спилс-карту, как пазл, за максимально короткое время. Организаторы уверены: увлекательная игра позволяет избирателям осознать единство большой страны, что особенно важно в преддверии выборов Президента России.

Первый турнир прошел в прошедшую субботу в Красном. В процесс оказались вовлечены около 500 человек, отдыхающих в этот день на центральной площади села. 25 избирателей рискнули попробовать свои силы в сборе карты на время. И лишь несколько участников в результате подтвердили свое абсолютное знание федеративного устройства Российской Федерации.

Проект «Липецкая область выбирает Президента!» будет продолжен.

В ближайший месяц региональная избирательная комиссия и общественный Фонд «Город будущего» предложат собрать спилс-карту Российской Федерации избирателям Усманского, Лев-Толстовского и Измалковского районов, сообщили в областной избирательной комиссии.

